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"Газпром" не останавливается – какую страны отключил от газа монополист

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 11:44
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Рассказываем, сколько стран уже осталось без российского газа из-за самодурства "Газпрома"
"Газпром" отключил от газа еще одну страну
"Газпром" отключил от газа еще одну страну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" объявила о полной остановке поставок природного газа нидерландской компании GasTerra из-за того, что та отказалась платить за голубое топливо в рублях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Платежи за поставляемый с 1 апреля газ должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были вовремя проинформированы", – говорится в сообщении "Газпрома".

На самом деле требование кремлевского монополиста является неправомерным, поскольку нарушает условия действующих контрактов.

Множество европейских компаний и даже целых стран отказались исполнять эту прихоть Путина. В настоящее время газовый вентиль вернули для Польши, Болгарии, Финляндии, Дании и сейчас Нидерландов.

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"Газпром" пытается скрыть свои корни

Подразделение российского "Газпрома" в Европе, которое отвечает за розничные продажи, хочет сделать ребрендинг своих структур, чтобы европейские покупатели не ассоциировали их с Россией.

По данным Financial Times, компании пытаются уклоняться от новых контрактов с Gazprom Energy, в частности, большие проблемы у монополиста возникли в Великобритании.

"Дочку" "Газпрома" начали бойкотировать клиенты и британские государственные органы пытались разорвать с ней все связи, однако национализация обойдется стране слишком дорого, поэтому от этой идеи пришлось отказаться.

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Теперь подразделение "Газпрома" хочет сменить название на GM&T, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

"Сегодня" раньше писали, какая еще компания отказалась платить за газ в рублях и рассказывали о новый пакет санкций против России, который ударит по ее самому чувствительному месту.

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