"Газпром" сократил транзит газа через Украину на половину

Заказы на транзит российского газа через Украину упали на около 68%

Цены на газ в Европе повысились с понижением заказов в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе после определенного периода понижения повысились. Это случилось потому, что поставки из России через Украину упали, поскольку снизилось количество заказов на российский газ.

Как сообщает издание Bloomberg, "Газпром" отправил столько газа, на сколько было запросов, но все же количество поставок снизилось на около 68%.

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Энергетическая система ЕС хрупкая, и риски остаются

Когда "Газпром" отправил лишь 68% от количества, которое может отправить по своему транзитному контракту, то поставки через газопровод Nord Stream были почти на полную мощность.

По словам газового стратега Morgan Stanley в Европе Мартийна Ратса, европейские цены на газ сейчас отражают надбавку на 20-40% из-за риска перебоев.

Как отмечают в издании, голландские фьючерсы на газ, европейский эталон, выросли на 2,1%. Британский эквивалент упал на 0,9% после роста раньше, на фоне достаточного предложения и более теплой погоды.

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"Цены снизились в последние дни после сильного колебания в течение недель после вторжения в Украину. Тем не менее, риски остаются, особенно из-за роста давления как внутри, так и за пределами Европейского Союза на усиление действий по импорту российской энергии", – говорится в сообщении.

Ситуация с "Газпромом"

В последнее время у российского оператора не все идет гладко. В конце марта в немецких офисах дочерней компании "Газпрома" прошли обыски. Их заподозрили в ценовых манипуляциях с голубым топливом и кризиса в регионе.

Перед этим в Германии правительство заявляло о возможности национализировать компанию на определенный период. В то же время, активно искали покупателя на российские активы.

В ответ монополист из России отозвал своих менеджеров из группы Gazprom Germania. Всем подконтрольным компаниям запретили использовать свой бренд и логотип, проще говоря – открестились от них.

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Раньше мы рассказывали, что впоследствии Германия все-таки взяла под контроль "дочь" "Газпрома". В то же время в Нидерландах надеются национализировать 40% хранилища, принадлежащее русскому монополисту и которое тот успешно не заполнял почти два года.