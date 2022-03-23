Германия призвала ввести нефтяное эмбарго против россии — когда ждать санкций

Призыв ввести эмбарго касается как нефти, так и газа агрессора

Германия призвала ввести нефтяное эмбарго против агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за введение санкций против России, развязавшей войну в Украине, а именно — эмбарго на нефть и газ агрессора.

Об этом канцлер заявил на пресс-конференции в Берлине, передает DW.

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Однако конкретных сроков, когда и при каких условиях Европа может избавиться от российского газа и нефти, политик не уточнил. Ведь, по его словам, еще более жесткие санкции против России могут иметь серьезные последствия для экономики Европы – другие страны еще больше зависят от энергоресурсов РФ, чем Германия, поэтому "нельзя их бросить на произвол судьбы".

Наряду с этим Шольц подчеркнул, что Германия работает над диверсификацией энергоресурсов, и на это нужно время. Пока, по данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта:

в газовой поставке в Германию составляет около 55%;

в поставках угля – около 50%;

в снабжении нефтью – около 35%.

"Мы должны понять: это может быть не краткосрочное дело, а более длительное противостояние. И мы все должны выстоять вместе", – сказал Шольц.

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Кто до сих пор покупает российскую нефть?

Против эмбарго ранее высказались Германия (как видим, сейчас риторика несколько изменилась), Нидерланды и Венгрия. Неоднозначную позицию заняла Болгария, которая решила присоединиться к большинству, если поддержат санкции. В то же время за пределами ЕС с россией продолжают торговать Китай и Индия, а также Турция.

В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:

болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";

немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";

немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";

немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;

греческий Hellenic Petroleum;

итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";

венгерская нефтяная группа MOL;

польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;

датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";

нидерландский Rotterdam Refinery;

индийский Hindustan Petroleum;

индийский Indian Oil.

Напомним, что на мировом рынке продолжает дорожать нефть. Трейдеры реагируют как на войну в Украине и санкции против рф, так и на ситуацию в странах Персидского залива, ставших главной альтернативой для поставок энергоносителей в Европу.

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