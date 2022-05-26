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Глава "Нафтогаза" Витренко заявил о безвыходности для Кремля – как РФ загнала себя в угол

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 14:49
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Рассказываем, как Россия создала проблемы для экспорта собственных энергоресурсов
Глава "Нафтогаза" призвал запад быть решительнее
Глава "Нафтогаза" призвал запад быть решительнее / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко призвал ЕС быть смелее в ограничениях платы за газ России, поскольку у нее нет альтернатив для экспорта.

Об этом руководитель НАКа заявил во время дискуссии в Украинском доме в Давосе.

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"Россияне не прекратят поставки в Европу, если даже, например, будет введен механизм типа эскроу-счетов, ценовых потолков, – они ограничили бы количество денег, которые сейчас получает путинский режим, потому что у них просто нет реальной альтернативы", – сказал он.

По словам Витренко, в России довольно сложная ситуация с голубым топливом, поскольку оно транспортируется преимущественно по трубопроводам, а построить LNG-терминалы без западных технологий очень сложно.

Также Кремль не сможет так просто построить новые трубопроводы для экспорта в Китай.

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А что с нефтью?

Витренко отметил, что нефть взаимозаменяема, ее можно отправлять в разные части света. Так что если немедленно не наложить вторичные санкции, есть вероятность, что Россия сможет найти на нее покупателей.

По мнению главы "Нафтогаза", нынешние санкции Евросоюза не являются сокрушительными.

"Нафтогаз" рассылает "письма счастья"

Компания разослала пяти теплоснабжающим предприятиям письма с требованием оплатить многомиллионные штрафы за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

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Речь идет о суммах от 2,2 до 47,2 млн грн. Письма уже получили:

  • КП "Обуховрайтеплосеть" (Киевская область);
  • ПТС "Ковельтепло" (Волынская область);
  • ГКП "Луцктепло" (Волынская область);
  • ООО "Ровнотеплоэнерго" (Ровенская область);
  • ГГП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (Ивано-Франковская область).

Представители межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" заявили, что эти требования "Нафтогаза" неправомерны во время военного положения.

"Сегодня" писали, почему "Нафтогаз" не отдает долги своим клиентам и о чем компания предупредила украинцев.

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