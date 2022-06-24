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Готовятся к зиме без российского газа: как война с "Газпромом" отразится на жизни немцев

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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24 июня, 12:31
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Германия может оказаться на пороге серьезного кризиса из-за действий Кремля
В Германии ждут сложную зиму на фоне сокращения поставок газа из РФ
В Германии ждут сложную зиму на фоне сокращения поставок газа из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Этой зимой Германию ждут серьезные испытания, если поставки российского газа останутся на таком же низком уровне, как сейчас. Некоторые отрасли страны, возможно, придется закрыть из-за нехватки голубого топлива.

Об этом рассказал в интервью журналу Spiegel министр экономики Роберт Хабек.

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"Компаниям придется останавливать производство, увольнять своих работников. Рушатся цепочки поставок, люди будут влезать в долги, чтобы оплачивать счета за отопление, люди станут беднее", – сказал Хабек.

Чиновник предложил дальнейшую помощь компаниям и людям, пострадавшим от нехватки газа, но предупредил, что компенсировать все последствия будет невозможно.

Что происходит в Германии?

Из-за резкого сокращения поставок российским "Газпромом" пострадал крупнейший поставщик электроэнергии Германии, что заставило вводить чрезвычайный план в стране и даже расконсервировать угольные электростанции.

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Теперь в стране запущен второй этап аварийного плана газа, а правительство заявляет, что им будет сложно заполнить хранилища, необходимые для удовлетворения пикового зимнего спроса, если российские поставки не будут возобновлены.

Ранее мы рассказывали, чем в ЕС хотят заменить голубое топливо из РФ, и писали, каким будет новый отопительный сезон и температура в домах украинцев зимой.

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