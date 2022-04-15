Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ищет новые ресурсы: Румыния планирует добывать природный газ в Черном море

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 14:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Румыния готовится стать независимой от российского газа, хотя инвестиции в новые проекты требуют много денег
"Газпром" продолжает смотреть, как страны ЕС ищут альтернативу газу из РФ
"Газпром" продолжает смотреть, как страны ЕС ищут альтернативу газу из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Румынский парламент готовит изменения к законодательству, что позволит добывать природный газ в Черном море.

Как сообщило издание Bloomberg ранее такие проекты были заблокированы, но сейчас в Европе ищут альтернативу российским энергетическим ресурсам.

Реклама

Изменения в оффшорное законодательство позволят увеличить инвестиции в проект и уменьшить зависимость от России. Предполагается, что налоги будут более "прогрессивными", равно как и отчисления для бизнеса.

Два больших проекта в перспективе

Компания Black Sea Oil&Gas SRL уже вызвалась начать добычу. Приступить к работе планируют сразу после принятия закона. По предварительным расчетам, нововведение позволит получать около 1 млрд кубометров газа ежегодно.

Представить законопроект на утверждение парламента собираются в пятницу, 15 апреля.

Реклама

В перспективе Румыния может заняться еще одним крупным инвестиционным проектом Neptun, которым управляет OMV Petrom. Окончательное решение по нему должно быть принято в начале 2023 года.

Neptun предусматривает дополнительную добычу природного газа в Черном море с 2026 года. Залежи в 100 млрд кубометров голубого топлива обеспечат полную независимость Румынии от российских энергоносителей.

Отказ от ресурсов из РФ

После полномасштабного вторжения России в Украину Европа осознала свою зависимость от голубого топлива. В настоящее время страны медленно, но систематически отказываются от российских энергоносителей. Недавно мировой трейдер Vitol Group заявил о планах полностью прекратить торговлю ресурсами из РФ до конца 2022 года.

Реклама

До этого о прекращение сотрудничества с Россией объявили нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. От торговли энергоносителями агрессора отказались США и Великобритания, а затем Литва, Латвия и Эстония.

Недавно в Греции заговорили о собственной добыче газа, чтобы отказаться от 40% российского ресурса, который страна покупает для своих нужд. Раньше в Нидерландах начали искать способ забрать часть принадлежащего "Газпрому" газохранилища.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять