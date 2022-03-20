Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ищут поддержку в Персидском заливе: чем Германия заменит российский газ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 19:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Германия собирается стать менее зависимой от российского газа
Германия заменит российский газ
Германия заменит российский газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Германии надеются на поставки газа из Катара, которым частично заменят российский ресурс.

Об этом сообщило издание DW.

Реклама

Министр экономики Германии Роберт Хабек уже посетил Доху с официальным визитом для переговоров по энергетической безопасности. Предварительно сторонам удалось достичь договоренностей о долгосрочных поставках голубого топлива.

По словам чиновника, Катар оказал немцам больше поддержки, чем они надеялись. До конца года, вероятно, российский газ в Германии еще будут использовать, а вот в дальнейшем – уже нет.

Кроме сжиженного природного газа Катар может оказать европейцам поддержку в сфере возобновляемой энергетики. Немцев также будут консультировать по вопросам энергоэффективности.

Реклама

Дальше Хабек планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты, где состоятся переговоры о зеленом водороде. В перспективе ОАЭ могут помочь Германии перейти на экологические источники энергии.

Экономический кризис в России

Как рассказал "Сегодня" исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, даже без дефолта в России уже заметен страшный экономический кризис Это и безработица, и девальвация рубля, и нехватка товаров.

Чтобы Россия и дальше в этих условиях не продолжала войну, западные страны должны ввести полное нефтяное эмбарго. Нужно подчеркивать необходимость отказываться от экспорта энергоносителей из РФ, налагать санкции по финансово-торговому сектору, портам и приему российских торговых кораблей.

Реклама

"Все эти вещи позволят быстрее закончить войну и предоставить Украине более мощную позицию после нее", – подчеркнул Вышлинский.

В то же время, экономика Украины, в противоположность России, оживает. В условиях войны продолжает работать треть экономики. Однако для противостояния агрессору украинцам нужно гарантированное финансирование.

Отказ от энергоносителей РФ

Первыми бойкот российскому газу и нефти объявили США . Сразу за ними с рынка РФ вышли компании-гиганты Shell, BP, Eni, и чуть позже – E.ON.

Великобритания и Польша также отказались покупать российский газ. Поляки не собираются продлевать контракт после декабря 2022 года, а Борис Джонсон ищет альтернативные энергоносители.

Ранее немецкие промышленники заявили, что доля российского газа в стране составляет 40%, однако есть варианты, как от него можно отказаться.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева В стороне не остался никто: как фонды и организации помогают украинцам во время войны София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Очень "неожиданно": из-за войны с Украиной бизнес россиян прогорел в Америке Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Ищут поддержку в Персидском заливе: чем Германия заменит российский газ Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Нефтевой рынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Андрей Галицкий

Андрей Галицкий

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Деньги
Больше новостей
Ньюсмейкер
Евгения Пласконь

Евгения Пласконь

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять