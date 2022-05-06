Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Историческая ошибка" для мира? Почему Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго против РФ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 09:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Венгрия заявила, что введение шестого пакета санкций подорвет экономическую безопасность страны
Премьер страны Виктор Орбан приравнял санкции к атомной бомбе
Премьер страны Виктор Орбан приравнял санкции к атомной бомбе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Венгрия не поддерживает шестой пакет санкций против РФ, называет его "исторической ошибкой" и убеждает, что он подорвет экономику европейской страны. А вдобавок ко всему, введение санкций повлечет за собой дальнейший рост цен на энергоресурсы.

Об этом премьер страны Виктор Орбан написал в письме главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Financial Times.

Реклама

Он также отметил, что Венгрии придется модернизировать альтернативную инфраструктуру поставок и полностью реорганизовать нефтеперерабатывающие мощности страны, а для этого нужны большие инвестиции, которые, по его словам, "не могут быть профинансированы на рыночной основе".

"Ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Комиссией. Из-за санкций национальные ресурсы должны быть перераспределены на избыточные инвестиции в полезные ископаемые – а у ЕС будет достаточно финансирования для нас только на бумаге" , – написал Орбан.

По его словам, если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения о внедрении нефтяного эмбарго против России, то "ей придется нести полную ответственность за исторический провал европейской интеграции".

Реклама

Что включает в себя шестой пакет санкций?

Шестой пакет ограничений предусматривает добавление в список подсанкционных лиц высокопоставленных военных и чиновников из РФ, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за осаду Мариуполя.

Среди других важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и держащего 37% банковского сектора. Под удар попадут еще два крупных российских банка, важных для финансовой системы агрессора – их всех отключат от системы SWIFT.

Против трех крупных государственных вещателей России также будут введены ограничения. Они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

Реклама

Последним и важнейшим элементом нового пакета санкций является отказ от российской нефти. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это будет нелегко для стран Европы, но над этим нужно работать.

Ранее мы писали, что Польша предлагает Евросоюзу проект по "дерусификации", которым предполагается внедрение специального налога на энергоресурсы из РФ.

Также мы сообщали, какие убытки понесет нефтегазовый гигант Shell.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять