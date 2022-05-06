"Историческая ошибка" для мира? Почему Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго против РФ

Венгрия заявила, что введение шестого пакета санкций подорвет экономическую безопасность страны

Премьер страны Виктор Орбан приравнял санкции к атомной бомбе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Венгрия не поддерживает шестой пакет санкций против РФ, называет его "исторической ошибкой" и убеждает, что он подорвет экономику европейской страны. А вдобавок ко всему, введение санкций повлечет за собой дальнейший рост цен на энергоресурсы.

Об этом премьер страны Виктор Орбан написал в письме главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Financial Times.

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Он также отметил, что Венгрии придется модернизировать альтернативную инфраструктуру поставок и полностью реорганизовать нефтеперерабатывающие мощности страны, а для этого нужны большие инвестиции, которые, по его словам, "не могут быть профинансированы на рыночной основе".

"Ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Комиссией. Из-за санкций национальные ресурсы должны быть перераспределены на избыточные инвестиции в полезные ископаемые – а у ЕС будет достаточно финансирования для нас только на бумаге" , – написал Орбан.

По его словам, если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения о внедрении нефтяного эмбарго против России, то "ей придется нести полную ответственность за исторический провал европейской интеграции".

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Что включает в себя шестой пакет санкций?

Шестой пакет ограничений предусматривает добавление в список подсанкционных лиц высокопоставленных военных и чиновников из РФ, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за осаду Мариуполя.

Среди других важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и держащего 37% банковского сектора. Под удар попадут еще два крупных российских банка, важных для финансовой системы агрессора – их всех отключат от системы SWIFT.

Против трех крупных государственных вещателей России также будут введены ограничения. Они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

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Последним и важнейшим элементом нового пакета санкций является отказ от российской нефти. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это будет нелегко для стран Европы, но над этим нужно работать.

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