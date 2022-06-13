Из Украины запретили вывоз некоторых энергоресурсов – что попало в список

Рассказываем, что Кабинет министров добавил в список, а что сделал исключением из правил

Из Украины запретили экспортировать уголь, газ и мазут отечественной добычи / Фото: Flickr, Коллаж: Сегодня

Из Украины запретили экспортировать уголь, мазут и газ, которые добываются в середине страны.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабмина.

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В список запрещенных для экспорта товаров попали антрацит, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, а в списке исключений оказался коксующийся уголь.

Этому предшествовало заявление Владимира Зеленского о том, что зима 2022-2023 будет самой сложной за последних 30 лет, поэтому вся внутренняя добыча будет направлена на нужды украинцев.

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