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Из Украины запретили вывоз некоторых энергоресурсов – что попало в список

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 16:53
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Рассказываем, что Кабинет министров добавил в список, а что сделал исключением из правил
Из Украины запретили экспортировать уголь, газ и мазут отечественной добычи
Из Украины запретили экспортировать уголь, газ и мазут отечественной добычи / Фото: Flickr, Коллаж: Сегодня

Из Украины запретили экспортировать уголь, мазут и газ, которые добываются в середине страны.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабмина.

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В список запрещенных для экспорта товаров попали антрацит, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, а в списке исключений оказался коксующийся уголь.

Этому предшествовало заявление Владимира Зеленского о том, что зима 2022-2023 будет самой сложной за последних 30 лет, поэтому вся внутренняя добыча будет направлена на нужды украинцев.

Дополнятся...

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