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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Избавиться от крючка РФ: как украинская энергосистема поможет странам ЕС

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 апреля, 14:19
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Украинская энергосистема уже больше месяца работает синхронно с европейской
Почему украинская электроэнергия нужна Европе
Почему украинская электроэнергия нужна Европе / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Синхронизация украинской энергосистемы с европейской позволит Евросоюзу отказаться от российских энергоносителей.

Об этом заявили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук добавил, что с начала апреля начался экспорт украинской электроэнергии в Польшу, но осуществляется в небольших объемах, поскольку этот процесс пока находится в тестовом режиме.

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Также он подчеркнул, что Украина может экспортировать уголь в Европу, что также поможет европейцам заменить российский ресурс, а в течение 3-5 лет благодаря инвестициям в собственную газодобычу Украина может начать экспорт газа.

"В среднесрочной перспективе через 3-5 лет, если мы продолжим инвестировать в нашу добычу газа, мы можем перейти в режим экспорта газа. Это тоже будет хорошее подспорье для европейцев", – подытожил Сахарук.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

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Министерство энергетики оценивает в 2 млрд долларов потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Почему Украине нужен экспорт электроэнергии в Европу

С началом войны многие украинцы покинули родные дома, поэтому в Украине фиксировался серьезный спад уровня платежей за электроэнергию. Дефицит ликвидности на энергорынке Украины составляет около 250 миллионов евро в месяц.

Избавиться от этой проблемы, по мнению министра энергетики Германа Галущенко, можно за счет финансовой помощи партнеров, или же за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в европейские страны.

Ранее мы информировали, зачем в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты ГТС, и рассказывали, как платить счета за свет во время войны.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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