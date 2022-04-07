Изменит жизнь всей Европы: о чем с ЕС договаривается "Нафтогаз"

Европа может отказаться от российского газа быстрее, чем через два года. Украина готова активно включиться в этот процесс, а "Нафтогаз" уже договаривается о поставках сжиженного газа.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью "РБК-Украина".
По его словам, Украина приветствует инициативу Европы по централизованной закупке газа и напомнил, что эта идея совсем не нова.
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"Эти вопросы обсуждались в контексте нашей позиции о необходимости остановки "Северного потока-2". Но тогда страны ЕС разделились, и не все поддерживали эту идею", – сказал министр.
Галущенко отметил, что теперь Европа смогла договориться и даже говорит о возможности через два года отказаться от российского газа, хотя, по мнению главы ведомства, это можно сделать и раньше.
Путем к этому есть LNG, то есть сжиженный природный газ и Украина уже включается в процесс его закупки.
"Нафтогаз" общается достаточно активно именно о возможности закупки LNG. Там будут разные ценовые категории, и они над этим вопросом работают активно", – заверил министр.
Также Галущенко затронул тему финансовых потребностей "Нафтогаза" и заявил, что, возможно, они будут покрываться за счет увеличения ренты за добычу газа на территории Украины.
Дешевый газ для ТЭС
В Украине отдельные ТЭС и ТЭЦ будут получать газ по льготной цене благодаря соответствующему решению правительства.
Первый договор о поставках газа по сниженному тарифу уже подписали:
- НАК "Нефтегаз Украины";
- ЧАО "Николаевская ТЭЦ".
Для ТЭС и ТЭЦ, которые используют уголь в качестве основного вида топлива, будут поставлять природный газ, если из-за военных действий не будет возможности поставлять уголь. Подробнее о том, кто следующим присоединится к этой инициативе, читайте в материале.
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