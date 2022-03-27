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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Качают на максимум: Газпром продолжает транспортировать газ через Украину

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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27 марта, 13:40
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Страны ЕС никак не откажутся от российских энергоносителей, чем финансово поддерживают войну
Европа продолжает покупать газ у агрессора
Европа продолжает покупать газ у агрессора / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 27 марта российский газ продолжают поставлять в Европу через Украину Оператор пытается сохранять максимальные объемы транзита.

Как сообщил Интерфакс, Газпром заявил о 109 миллионах кубометров газа, который по запросу европейских потребителей подают по украинскому газопроводу. Транзит производят в штатном режиме.

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В Газпроме хвастаются увеличением поставок после роста цен на рынке. Сейчас в хабе TTF котировки составляют 1100 долларов за тысячу кубометров газа.

В то же время газопровод "Ямал – Европа", по которому подают газ в Германию в обход Украины, уже больше недели работает в реверсном режиме. Газ передают в Польшу из европейского хаба.

Россияне надеются на понижение температуры воздуха в Европе по ночам, что позволит продолжить подачу голубого топлива в максимальных объемах по более высокой цене.

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Ситуация с газом из РФ

Энергоресурсы остаются одним из основных козырей России на международной арене. Еще до начала войны в Кремле использовали газ как рычаг влияния на ЕС и угрожали вообще прекратить поставки среди зимы.

В Европе поняли свою зависимость от голубого топлива, поэтому сейчас ищут альтернативы в странах Персидского залива. Страны еврозоны намерены вместе покупать дополнительные ресурсы, однако до сих пор сомневаются в эмбарго на российские энергоносители.

В то же время западные санкции вносят коррективы и в деятельность агрессора. Недавно Путин издал указ, согласно которому за газ российскому монополисту должны платить исключительно рублями.

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Раньше мы рассказывали, как россияне будут жить под мощными мировыми санкциями, и объясняли, как война России против Украины ударит по всему миру.

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Mars Mars
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10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Нельзя менять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться.

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