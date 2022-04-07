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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Как Украина может помочь миру снизить зависимость от газа и нефти РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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7 апреля, 16:47
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Как украинские ресурсы могут помочь Европе снизить зависимость от российских энергоресурсов
Украинская электроэнергия позволит ЕС избежать зависимости от энергоресурсов РФ
Украинская электроэнергия позволит ЕС избежать зависимости от энергоресурсов РФ / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во всех дискуссиях по поводу чрезмерной зависимости Европы от российских энергоресурсов фигурирует Украина. Именно Украина может помочь найти путь к решению этой проблемы. Экспорт украинской электроэнергии в страны ЕС позволит снизить зависимость от российского газа и нефти.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола, организованного Центром европейских реформ (CER).

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"В дискуссиях относительно зависимости от российского газа и нефти мы становимся частью решения этой проблемы, предлагая электроэнергию нашим европейским партнерам, и предлагая украинский уголь", – сказал Тимченко.

Он подчеркнул, что сейчас Украина работает над увеличением максимально возможного объема экспорта электроэнергии. В Украине сейчас также работают над увеличением добычи газа, прежде всего для покрытия потребностей украинских потребителей.

"Учитывая ценообразование, мы даже уже рассматриваем вероятность лимитированного экспорта газа в соседние европейские страны. Это удивило всех больше всего: оказалось, Украина может с позиции импортера превратиться в экспортера. И это пример нашего отважного противостояния", – отметил Тимченко.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко считает, что экспорт электроэнергии в Европу позволяет украинской энергосистеме привлекать дополнительные средства для обеспечения стабильной работы, что является очень важным фактором в условиях нападения России на Украину.

Продажа зеленой электроэнергии

В конце марта, впервые с начала в Украине полномасштабной войны, состоялись два аукциона по продаже зеленой электроэнергии.

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По данным госпредприятия "Гарантированный покупатель", к украинской зеленой энергии был проявлен большой интерес, несмотря на большое количество предложений и даже профицит этого ресурса.

За эти аукционы удалось реализовать 95% выставленной на продажу "чистой" электроэнергии, или чуть больше 27 тыс. МВт-ч.

"Сегодня" также писали, зачем в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты ГТС, и рассказывали, как украинская энергосистема может помочь ЕС.

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