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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Как заплатить за свет во время войны в Украине – ТОП-3 способа

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 14:55
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Рассказываем о простейших способах оплатить счет за электроэнергию во время войны
Самые безопасные способы заплатить за свет
Самые безопасные способы заплатить за свет / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны платить за коммунальные услуги – очень важно, поскольку это помогает экономике страны и коммунальным работникам, которые обеспечивают украинцев всем необходимым даже в горячих точках.

Сегодня рассказывают, как безопасно оплатить счет за электроэнергию и передать показания счетчика.

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Через банк

Во время войны не все получают бумажные платежи за электроэнергию, так что бытовой потребитель может обратиться в отделение банка, где кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.

Тогда вы можете узнать сумму, которую вам начислили за месяц, и сразу оплатить квитанцию.

Через онлайн-сервисы YASNO

Если вас обслуживает компания YASNO, работающая в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях, вы можете сделать все через личный кабинет.

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Также у компании есть мобильное приложение, viber-бот YASNO-online, где вы можете получать электронные счета за свет.

Онлайн-сервисы

Оплатить не только электроэнергию, но и другие коммунальные услуги можно с помощью специальных онлайн-сервисов и интернет-банкингов:

  • Приват24;
  • Monobank (мобильное приложение);
  • Portmone;
  • iPay;
  • EasyPay.

В таких приложениях вы увидите сумму начислений автоматически, когда введете лицевой счет.

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Передать показания счетчиков можно онлайн. В каждой области есть специальный сайт или даже чат-бот в соцсетях.

Вот примеры для киевлян и жителей Тернополя.

Компенсация за коммуналку

Люди, приютившие у себя переселенцев, могут получить от государства компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 450 грн за каждого человека.

Чтобы получить деньги, нужно оформить выплату, можно через волонтерский проект "Прихисток", а информацию о количестве людей и времени их проживания в квартире или доме нужно подавать до 5 числа каждого месяца.

"Сегодня" также писали, в каком городе полностью отменили оплату коммуналки, и рассказывали, заберут ли субсидию, если не платить за коммунальные услуги во время войны

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