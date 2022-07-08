Канада собирается вернуть РФ турбину от "Северного потока" – что будет делать Украина

Рассказываем, какое решение относительно турбины уже приняли власти Канады и почему

Канада собирается вернуть РФ турбину от “Северного потока” / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина потребовала от Канады не возвращать турбину для российского обходного газопровода "Северный поток-1" после ремонта.

Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском Министерстве энергетики.

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В данном случае наша страна ссылается на санкции, а в агентстве отмечают, что решение о возврате уже было принято, чтобы у Москвы не было предлога для сокращения поставок газа в Германию.

"Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай бог, это решение будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с призывом пересмотреть их подход. Потому что если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то как можно говорить о солидарности?" — заявил собеседник Reuters.

По словам источника, Украине известно, что Канада хочет вернуть турбину и решение уже принято.

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Также напомним, что 7 июля министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил вернуть газоперекачивающие агрегаты для "Северного потока", сославшись на то, что этот газопровод критично важен Берлину, чтобы заполнить свои газовые хранилища.

Он также предложил передать турбины не России, а Германии, если дело "в юридическом вопросе".

"Если канадцы примут решение о передаче турбины, неважно, "Газпрому" или Германии, чтобы она передала ее дальше, это будет прецедент, когда две страны G7 обойдут санкции, введенные против России", — говорят в украинском Министерстве энергетики.

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О том, как стала возможной такая операция, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, как "Газпром" пытается устроить мощнейший энергетический кризис в Европе, и рассказывали, почему "Северный поток-1" нужно немедленно остановить.