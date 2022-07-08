Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Канада собирается вернуть РФ турбину от "Северного потока" – что будет делать Украина

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 12:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какое решение относительно турбины уже приняли власти Канады и почему
Канада собирается вернуть РФ турбину от “Северного потока”
Канада собирается вернуть РФ турбину от “Северного потока” / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина потребовала от Канады не возвращать турбину для российского обходного газопровода "Северный поток-1" после ремонта.

Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском Министерстве энергетики.

Реклама

В данном случае наша страна ссылается на санкции, а в агентстве отмечают, что решение о возврате уже было принято, чтобы у Москвы не было предлога для сокращения поставок газа в Германию.

"Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай бог, это решение будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с призывом пересмотреть их подход. Потому что если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то как можно говорить о солидарности?" — заявил собеседник Reuters.

По словам источника, Украине известно, что Канада хочет вернуть турбину и решение уже принято.

Реклама

Также напомним, что 7 июля министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил вернуть газоперекачивающие агрегаты для "Северного потока", сославшись на то, что этот газопровод критично важен Берлину, чтобы заполнить свои газовые хранилища.

Он также предложил передать турбины не России, а Германии, если дело "в юридическом вопросе".

"Если канадцы примут решение о передаче турбины, неважно, "Газпрому" или Германии, чтобы она передала ее дальше, это будет прецедент, когда две страны G7 обойдут санкции, введенные против России", — говорят в украинском Министерстве энергетики.

Реклама

"Газпром" теряет подземное хранилище в ЕС

Власти Австрии приняли решение отобрать у российского монополиста хранилище голубого топлива в городе Хайдах.

Министр энергетики Леонора Гесслер заявила, что это критическая инфраструктура, которая нужна стране сейчас, во время такого кризиса. Это ПХГ является крупнейшим в Австрии – на 2,8 млрд кубометров газа.

О том, как стала возможной такая операция, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, как "Газпром" пытается устроить мощнейший энергетический кризис в Европе, и рассказывали, почему "Северный поток-1" нужно немедленно остановить.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Американские горки
Доллар на черном рынке
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять