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Когда в Киевской области полностью восстановят свет: в ДТЭК назвали сроки

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 мая, 13:28
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В ДТЭК рассказали, когда вернут свет всем абонентам в Киевской области
Когда в Киевской области полностью восстановят свет
Когда в Киевской области полностью восстановят свет / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова уже возобновили электроснабжение 140 тыс. домов в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области, что составляет более 90% всех обесточенных потребителей.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

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"После 3 апреля, когда мы начали возобновлять работы, уже восстановили свет почти 140 тысячам потребителей. Это более 90% от обесточенных из-за оккупации", – сказал он.

Сахарук сообщил, что ДТЭК закончит возобновление электроснабжения в Киевской области до середины мая.

Также он добавил, что сейчас в Донецкой области сложная ситуация, и без света находятся почти 300 тыс. потребителей в 250 населенных пунктах .

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"К сожалению, мы выполняем работы, и они постоянно, скажем так, идут на повтор. Мы 90 тысяч заживили за неделю, и 90 тысяч снова обесточены. И так каждый день. Люди работают без выходных, чтобы восстанавливать свет жителям Донецкой области", – подытожил Сахарук.

Напомним, энергетики ДТЭК помогают Укрзализныце восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях, которые испытывают ракетные удары со стороны российских оккупантов. Задействовано 6 бригад и 5 единиц техники из ДТЭК Одесские и Днепровские электросети.

Ранее мы рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину энергетики работают в областях, где продолжаются боевые действия. Например, после обстрелов ремонтные бригады восстанавливают объекты, чтобы местные жители были снабжены светом.

Также мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС.

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