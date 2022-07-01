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Конца пока не видно? Что происходит с добычей нефти в РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 10:54
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Власти РФ заявлят о восстановлении добычи черного золота до довоенного уровня, несмотря на санкции и войну
Добыча нефти в РФ вышла на довоенный уровень
Добыча нефти в РФ вышла на довоенный уровень / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за эмбарго на российскую нефть многие державы отказываются от покупки энергоресурсов агрессора. Тем не менее в Кремле уверенно заявиляют, что добыча нефти восстановилась до довоенного уровня.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, в июне 2022 года в стране добывали 9,9 млн баррелей черного золота в сутки.

"В июне практически вышли на уровень февраля. Тогда мы добывали 10,2 млн б/с, в марте-апреле снижали примерно до 9 млн б/с. Сейчас, в июне, в среднем имеем 9,9 млн б/с", – сказал чиновник.

Он также уверен в том, что летом России вернут квоты на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

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"Роль России в действии соглашения будет одной из ключевых, как и ранее было", – подчеркнул Новак.

По данным ОПЕК, Россия может добывать в июле 0,833 млн баррелей нефти в сутки, в августе – 11 млн б/с. Таким образом, в Кремле РФ рассчитывают увеличить добычу нефти летом более чем на 1 млн б/с.

Что с ценами на нефть?

Стоимость нефти демонстрирует снижение в первый день июля. Основная причина – опасения по поводу рецессии, что в свою очередь приводит к снижению фондовых индексов третью неделю подряд.

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Так, фючерсы на нефть марки Brent, данным Investing, по состоянию на 1 июля 8:36 по киевскому времени подешевели на 0,22% — до 108,79 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе подешевели на 0,44% до 105,27 долларов за баррель.

Ранее "Сегодня" рассказывали, кто покупает российскую нефть в рекордных объемах, и писали, что в Турции нашли запасы нефти на 1 млрд долл.

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