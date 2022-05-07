Конец нефтяной удавке? В США придумали, как разобраться с высокими ценами на нефть

На Россию могут подать в суд за сговор с целью повышения цен на нефть на фоне кризиса из-за войны в Украине, которое дестабилизировало энергетические рынки в мире.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что комитет Сената США уже принял законопроект, который может подвергнуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеров, среди которых Россия, судебным искам за сговор с целью повышения цен на нефть.
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Законопроект еще будут расматривать Сенат и Палата представителей, а затем его должен подписать президент США Джо Байден.
Двухпартийный законопроект, направленный против нефтедобывающих и экспортирующих картелей, лишит ОПЕК и ее национальные нефтяные компании суверенного иммунитета, который десятилетиями защищал их от судебных исков.
Что с ценами на нефть
6 мая стоимость нефти на мировых рынках продолжала дорожать. Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской биржи ICE Futures с утра 6 мая составила 111,3 долл. за баррель, цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила 108,6 долл.
Основной причиной эксперты называют опасения рынка, что тот может столкнуться с нехваткой предложения.
Ранее мы писали, какая страна ЕС уже нашла замену российской нефти, и писали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян.