Конец России? Китай планирует захватить максимальное количество российских ресурсов

Китай постепенно скупит и захватит российские ресурсы, если западные страны окончательно выйдут с рынка РФ

Китай планирует скупить российские ресурсы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Официальный Пекин заинтересован в получении максимального количества российских ресурсов. Речь прежде всего о покупке природных ресурсов.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Реклама

По словам эксперта, если западные страны введут эмбарго на покупку российских энергоносителей, то РФ может повторить судьбу Ирана, вынужденного продавать свою нефть соседям со скидкой 70 – 80%, а иногда вообще менять на продовольствие.

"Китай будет инвестировать в Россию, чтобы иметь дополнительную сырьевую базу, то есть минеральные ресурсы, которые нужны экономике КНР для ее роста", – отметил Болтян.

Власти Китая включились в работу еще в начале марта. Продолжаются переговоры с государственными компаниями CNPC, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Aluminum Corporation of China и China Minmetals Corporation по поводу потенциальных инвестиций в российские компании или активы.

Таким образом, официальный Пекин планирует увеличить импорт. Наибольшее внимание – энергетической и продовольственной безопасности.

Реклама

"Россия вряд ли будет заинтересована в продаже любой ценой, поскольку это стратегически слабый шаг. Но все будет зависеть от результатов войны и политической позиции Китая в этой ситуации", – подчеркнул Болтян.

Сейчас Китай не поддерживает ни одну из сторон в войне России против Украины. Однако он следит за ситуацией и учитывает собственные экономические интересы.

Что с бизнесом в России?

Страны ЕС постоянно облагают Россию санкциями после начала войны в Украине. В том числе семь российских банков отключили от SWIFT. Еще пять банков отделались ограничениями.

С российского рынка массово выходят представители международного бизнеса. Десятки компаний либо приостановили работу с агрессором, либо вообще решили не иметь с ним дел. На этом фоне курс доллара обрушился вдвое, а стране прогнозируют дефолт.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что худшая судьба постигла российскую нефть – несмотря на рост цен, никто ее не хочет покупать из-за риска попасть под санкции в финансовом, банковском и логистическом секторе.

В то же время, США официально запретили импорт российского газа и нефти 8 марта. Из страны также вышли гиганты Shell, Eni и BP.