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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Конец России? Китай планирует захватить максимальное количество российских ресурсов

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 11:20
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Китай постепенно скупит и захватит российские ресурсы, если западные страны окончательно выйдут с рынка РФ
Китай планирует скупить российские ресурсы
Китай планирует скупить российские ресурсы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Официальный Пекин заинтересован в получении максимального количества российских ресурсов. Речь прежде всего о покупке природных ресурсов.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик компании Esperio Александр Болтян.

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По словам эксперта, если западные страны введут эмбарго на покупку российских энергоносителей, то РФ может повторить судьбу Ирана, вынужденного продавать свою нефть соседям со скидкой 70 – 80%, а иногда вообще менять на продовольствие.

"Китай будет инвестировать в Россию, чтобы иметь дополнительную сырьевую базу, то есть минеральные ресурсы, которые нужны экономике КНР для ее роста", – отметил Болтян.

Власти Китая включились в работу еще в начале марта. Продолжаются переговоры с государственными компаниями CNPC, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Aluminum Corporation of China и China Minmetals Corporation по поводу потенциальных инвестиций в российские компании или активы.

Таким образом, официальный Пекин планирует увеличить импорт. Наибольшее внимание – энергетической и продовольственной безопасности.

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"Россия вряд ли будет заинтересована в продаже любой ценой, поскольку это стратегически слабый шаг. Но все будет зависеть от результатов войны и политической позиции Китая в этой ситуации", – подчеркнул Болтян.

Сейчас Китай не поддерживает ни одну из сторон в войне России против Украины. Однако он следит за ситуацией и учитывает собственные экономические интересы.

Что с бизнесом в России?

Страны ЕС постоянно облагают Россию санкциями после начала войны в Украине. В том числе семь российских банков отключили от SWIFT. Еще пять банков отделались ограничениями.

С российского рынка массово выходят представители международного бизнеса. Десятки компаний либо приостановили работу с агрессором, либо вообще решили не иметь с ним дел. На этом фоне курс доллара обрушился вдвое, а стране прогнозируют дефолт.

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Ранее мы рассказывали, что худшая судьба постигла российскую нефть – несмотря на рост цен, никто ее не хочет покупать из-за риска попасть под санкции в финансовом, банковском и логистическом секторе.

В то же время, США официально запретили импорт российского газа и нефти 8 марта. Из страны также вышли гиганты Shell, Eni и BP.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

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