Крах "Газпрома" изменит все: на сколько монополист важен для Путина

Эксперт рассказал, как крах газового монополиста может ударить по Кремлю

Как "Газпром" удерживает власть Путина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После сокрушительных западных санкций пострадали многие крупные российские компании, которые были визитной карточкой Кремля. Акции "Газпрома" в апреле упали на 20% по сравнению с пиковыми значениями марта.

"Сегодня" поговорили с президентом Украинского аналитического центра Александром Охрименко и узнали, что будет с Россией если перестанет существовать "Газпром".

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По словам эксперта, нефть и газ являются основой экономики РФ, особенно голубое топливо, которое практически монопольно добывает "Газпром".

"На сегодняшний момент практически вся власть Путина строится на том, что он взял под контроль "Газпром". Да, де-юре он им не владеет, а де-факто владеет и если "Газпром" падет, то власть Путина тоже падет", – убежден Охрименко.

Дело в том, что компания является главным кормильцем Кремля и соответственно, Путина и его окружения.

Почему дефолт не остановит войну?

Ранее Александр Охрименко рассказал, что даже полный крах экономики РФ не остановит войну Путина против Украины.

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Не смотря на то, что экономика уже очень сильно страдает, Путину все равно. По словам Охрименко он даже готов будет отобрать пенсии или зарплаты у бюджетников, чтобы финансировать убийства украинцев.

Такого же мнения придерживается и финансовый аналитик Алексей Лупоносов. Он убежден, что войну могут остановить только ответные боевые действия.

"Сегодня" также писали, как войной в Украине Путин уничтожает жизнь россиян и рассказывали, почему все так ждут энергетического эмбарго от Евросоюза.