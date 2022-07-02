Кремль "ограбил" "Газпром": акционеры компании остались ни с чем

А таких акционеров у "Газпрома" насчитывается около 500 тысяч

Акционеров компании оставили практически ни с чем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский "Газпром" лишил остальных мелких акционеров (около 500 тысяч) дивидендов. В буквальном смысле рекордную прибыль компании направили в бюджет, повысив налоги.

Об этом сообщает издание Meduza.

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По его информации, несмотря на то, что таких акционеров у "Газпрома" около 500 тыс, решение принимал только один — Россия, доля которой составляет 50,2%. И план этого акционера заключался в том, чтобы получить не просто свою долю дивидендов (более 620 миллиардов рублей), а всю их сумму – в виде налогов.

Ранее российская компания не выплатила дивиденды за далекий 1998 год, убыточный для себя. А за кризисный 2008-й компания отдала акционерам сумму в 10 раз меньше, чем годом ранее и годом позже.