Курс в никуда? Как ембарго ЕС изменит угольный рынок РФ

В России в 2022 году, из-за угольного эмбарго, если оно заработает в полную силу, добыча энергоресурса может сократиться на 17% по сравнению с 2021 годом, а снижение экспорта составить 30%.
Об этом сообщает Министерство энергетики РФ.
В отчете министерства сказано, что когда стало известно о том, что Европейский Союз вводит эмбарго на роосийский уголь, власти РФ считали возможны перенаправить экспорт угля через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Но первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов уже тогда заявлял, что объемы вывоза угля из РФ немного просели. Так, по данным Минэнерго, экспорт угля только в апреле 2022 года снизился на 20%.
Россия очнулась?
Совсем недавно глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что эмбарго в отношении российской нефти серьезно ослабит рубль и разгонит инфляцию. Такие заявления на столь высоком уровне прозвучали впервые.
По словам чиновницы, кроме проблем с валютой, РФ ждет значительное сокращение импорта (развитые страны перестали продавать в Россию товары, поставлять услуги и технологии).
Ранее мы рассказывали, какая страна продолжает наращивать покупку дешевой российской нефти и угля, и писали, как эмбарго на нефть и газ из РФ скажется на кошельках европейцев.