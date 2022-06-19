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Курс в никуда? Как ембарго ЕС изменит угольный рынок РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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19 июня, 17:56
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В России опасаются тяжелых последствий от угольного эмбарго за войну в Украине
В России подсчитали, что будет с экспортом угля из-за эмбарго
В России подсчитали, что будет с экспортом угля из-за эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России в 2022 году, из-за угольного эмбарго, если оно заработает в полную силу, добыча энергоресурса может сократиться на 17% по сравнению с 2021 годом, а снижение экспорта составить 30%.

Об этом сообщает Министерство энергетики РФ.

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В отчете министерства сказано, что когда стало известно о том, что Европейский Союз вводит эмбарго на роосийский уголь, власти РФ считали возможны перенаправить экспорт угля через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Но первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов уже тогда заявлял, что объемы вывоза угля из РФ немного просели. Так, по данным Минэнерго, экспорт угля только в апреле 2022 года снизился на 20%.

Россия очнулась?

Совсем недавно глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что эмбарго в отношении российской нефти серьезно ослабит рубль и разгонит инфляцию. Такие заявления на столь высоком уровне прозвучали впервые.

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По словам чиновницы, кроме проблем с валютой, РФ ждет значительное сокращение импорта (развитые страны перестали продавать в Россию товары, поставлять услуги и технологии).

Ранее мы рассказывали, какая страна продолжает наращивать покупку дешевой российской нефти и угля, и писали, как эмбарго на нефть и газ из РФ скажется на кошельках европейцев.

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