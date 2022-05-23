"Людям нужен свет – значит, нужны и мы": рассказ энергетиков, выживших после чудовищного взрыва

Рассказываем, что пришлось пережить энергетикам, которые ежедневно, рискуя жизнью, работали под обстрелами российских оккупантов

Что случилось с энергетиками, которые подорвались на мине в Макарове / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Не все герои сейчас на передовой. Многие люди, которые никогда не могли всерьез подумать о войне, последние почти три месяца делают все, чтобы приблизить победу. У украинских энергетиков – свой собственный рабочий фронт. На нем есть раненые. И погибшие.

"Сегодня" рассказывает о судьбе энергетиков, которые занимались восстановлением Киевской области и подорвались на вражеской мине уже после деоккупации.

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Работа под "градами" и с риском для жизнью

"О том, что возле Макарова взорвалась бригада энергетиков, и есть погибшие – я сначала прочитала в соцсетях. А я знала, что где-то там как раз бригада моего мужа работает. Сразу же начала звонить мужу – а он не берет трубку", — рассказывает Надежда, жена електромонтера высоковольтных линий Владимира.

Надежда и Владимир Вакалюки женаты 39 лет. Ровно столько же Владимир работает энергетиком. У них два сына и уже есть внуки.

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"Что война началась — мы узнали раньше всех, ведь еще ночью начали обстреливать нашу Белую Церковь. Но все равно поверили только тогда, когда в новостях сказали — настолько это нереальным казалось", – вспоминает Надежда.

Работа электрика и в мирное время – опасная. Но с 24 февраля эта привычная опасность умножилась стократно. От обстрелов обрывались линии и горели трансформаторы, без света оставались десятки тысяч домов. Аварийные бригады ДТЭК выезжали на ремонты по первому сигналу.

Съезд бригады ДТЭК 1 /1

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"Володю ни я, ни дети не отговаривали идти работу. Там же люди в беде! Даже мысли не было, что может быть иначе. Наоборот, мы все его поддерживали. Да и он говорит: это – мой фронт. Сыновья отвезли в безопасные места невесток с внуками. А сами вернулись, теперь они занимаются волонтерством", — говорит женщина.

Как чинить линии под "градами" — муж никогда Надежде подробно не рассказывал. Говорил – все нормально. На самом деле каждую минуту энергетики рисковали жизнью.

Но взрыв, о котором с ужасом прочитала Надежда случился, когда оккупанты отступили с Киевщины. Энергетики могли уже не опасаться обстрелов и занялись восстановлением сетей. Казалось, самое страшное уже позади. Но 28 апреля случилась трагедия.

Только ближе к ночи Надежде позвонила жена Виктора Карабача, водителя бригады, и сказала самое важное слово: "Живы". Ей самой только что звонил муж, который пришел в себя в киевской больнице.

Энергетик Виктор Карабач Энергетик Виктор Карабач 1 /2

Комендантский час – до 6 утра пришлось ждать без сна, чтобы выехать из Белой Церкви в Киев. Примчались, как только смогли. И только тогда узнали, что же случилось с их мужьями.

Смертельная поездка

"Я узнал, что началась война, когда мне позвонил зять. Он мне говорит: война, надо куда-то уезжать! А я ему: какая еще война, мне на работу надо. Так ему и не поверил. Пока на работу не пришел", — рассказывает водитель бригады Виктор Карабач

Потом оказалось, что тревожнее, чем ехать на вызов – ждать его. Женам и правда не говорили лишнего. Было ли страшно? Да. Как же работали? Да так и работали: поднимались на опоры, чинили, прятались при обстрелах и поднимались снова, пока не уходило солнце. Каждый день добавлялись новые аварии.

Теперь энергетики говорят об этом так спокойно, будто это обычное дело – при артиллерийском обстреле подниматься на несколько десятков метров и сосредотачиваться на почти ювелирной работе.

А самым страшным оказались даже не обстрелы – вид деоккупированных городов и сел, когда энергетики наконец-то смогли до них добраться.

"Люди такого не сделают, да что там, животные тоже. Не зря говорят, что они орки. Села, города уничтожены. В Бородянке разрушено просто все. Мы в какой-то момент начали считать, сколько домов осталось нетронутыми", — говорит Владимир Вакалюк.

Раненный энергетик Владимир Вакулюк Раненный энергетик Владимир Вакулюк 1 /2

Захватчики ушли. Но оставили после себя разбитые города и села без света, и еще – несчетное количество мин и растяжек. Прежде чем разрешить проезд энергетикам, саперы проверяют все дороги и окрестности. 28 апреля бригада выехала чинить линию, связывающую Макаров с другими селами, именно по проверенной дороге.

"С нами поехал наш начальник Юрий Чернега. Он и сам раньше работал монтером, и очень хорошим. Потом стал инженером. Вообще-то руководящему составу не надо ездить на аварийные работы. Но он выезжал с нами, помогал. Считал – должен быть в поле, когда столько работы", — продолжает он.

Разрушения после российских оккупантов огромны. На ремонты деоккупированных областей съехались бригады ДТЭК чуть ли не со всей Украины. Каждые руки – огромная помощь.

"Мы уже закончили, начало темнеть. Сели в машину ехать назад. По той же дороге возвращались, у лесополосы. Еще обсуждали, что будем делать завтра. Уже которую неделю без выходных. Вот об этом и говорили в машине", — отмечает мужчина.

Как произошел взрыв – никто не помнит. Будто в фильме вдруг показали черный экран. Виктор очнулся на траве, не чувствуя ног, с залитыми кровью глазами. А Владимир – когда его вытаскивали из машины.

"В скорой по рации медсестра говорила кому-то, что у нас два трехсотых и один двухсотый. Я понял, что кто-то погиб. Но не знал, кто. Только когда в больнице на каталке возле себя увидел Виктора понял, что Юры больше нет", — вспоминает Владимир.

Энергетик Юрий Чернега 1 /1

Почему взорвалась под колесами проверенная дорога? Мина оказалась особенно коварной – "пластиковой" – такую не видят металлоискатели. Рядом позже нашли еще 5 таких убийственных ловушек.

"Юра был очень хорошим, я его давно знала: преподавала ему в университете в Белой Церкви. Он учил право, прежде чем уйти в энергетику. Ему было всего 43 года, у него осталась жена и два дочки-школьницы", — говорит Надежда, жена Владимира.

Виктор Карабач получил осколочное ранение в голову и этот осколок не стали удалять – опасно. Голова еще болит, как и раненая нога.

А Владимир Вакулюк ходить пока не может – разве что несколько шагов. У него перелом костей ноги и компрессионный перелом двух позвонков.

Владимир Вакулюк с женой Надеждой Владимир Вакулюк с женой Надеждой 1 /2

Компания оплачивает лечение и предоставила финансовую помощь, но многое зависит теперь от внутренних сил пострадавших мужчин. Реабилитация будет не быстрой, но врачи говорят – прогнозы хорошие.

"Через два дня после взрыва мы в больнице отпраздновали 60-летие мужа. Да, в больнице, но это большое счастье, что мы в этот день были вместе и живы", — оворит Надежда Вакулюк.

Мы соглашаемся – это и правда счастье. А в следующем году у этой семьи будет сразу несколько юбилеев – 40 лет как Владимир в энергетике и 40 лет их браку с Надеждой. Мечтают это праздновать уже в мирной Украине.

А в ближайших планах – восстановиться. По паспорту и Владимир (60 лет) и Виктор (63 года) уже пенсионеры. Но хотели бы возвратиться на службу.

"Как бы опасно ни было, это моя работа. У меня в трудовой так и написано: "аварийно-восстановительные работы". Вот я этим и занимаюсь", – объясняет Владимир Вакулюк.

Согласен с коллегой и Виктор Вакулюк:

"Людям нужен свет, значит и мы нужны", – считает энергетик.

Поэтому в ближайших планах у мужчин — восстановиться. По паспорту и Владимир (60 лет) и Виктор (63 года) уже пенсионеры. Но хотели бы возвратиться на службу.

Ранее мы рассказывали, что происходило в Киевской области после того, как оттуда выгнали российских оккупантов, и писали о судьбе украинского шахтера Артема Червоного, который пострадал из-за российских боевиков.