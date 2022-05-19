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Миллионные инвестиции: в ДТЭК рассказали, как восстанавливают Киевщину после войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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19 мая, 11:53
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Рассказываем, сколько инвестировала компания в восстановление сетей в Киевской области
В ДТЭК рассказали о своих инвестициях в Киевскую область
В ДТЭК рассказали о своих инвестициях в Киевскую область / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 300 млн грн в восстановление разрушенных войной электрических сетей Киевской области.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

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По его словам, восстановление электросетей Киевской области стало беспрецедентной по своим масштабам ремонтной кампанией. За 45 дней было восстановлено 10 тысяч линий электропередачи, часть из которых были разрушены полностью, и порядка 3 тысяч трансформаторных подстанций.

"Задействовано свыше тысячи специалистов компании и более 150 аварийно-ремонтных бригад. Компания инвестировала в восстановление электроснабжение порядка 300 млн грн, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для 260 тысяч семей в Киевской области, пострадавших от российской оккупации", – сообщил глава ДТЭК.

Изначально завершить восстановительные работы планировалось за 60 дней, до 1 июня.

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Чтобы ускорить процесс, компания дополнительно привлекла свои аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей.

По словам гендиректора ДТЭК, впереди второй еще более тяжелый этап – восстановление резервных источников и более надежных схем электропитания.

На этом этапе будет инвестировано не менее 600 млн грн, отметил глава ДТЭК.

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"С первого дня войны наши энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинских граждан. Всего за 84 дня боевых действий энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,6 миллиона украинских семей", – сообщил гендиректор ДТЭК.

В целом, с начала войны, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1,6 млн семей в 5 регионах. Это Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Одесская области и город Киев.

Ранее мы рассказывали, что украинские защитники получили от компании ДТЭК автомобили для фронта, а также писали, как компания совместно с Фондом Рината Ахметова занимается благотворительностью во время войны.

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