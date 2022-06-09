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Мировые цены на нефть готовятся к новому рекорду — что стало причиной

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 10:15
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Рассказываем, что происходит с ценами на нефть и чего ждать дальше
Цены на нефть нацелились на новый рекорд
Цены на нефть нацелились на новый рекорд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти 9 июня держится около трехмесячного максимума. Этому есть достаточно объективные причины, а именно — ситуация в Китае и США.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% — до 123,93 долларов за баррель, в то время как июльская нефть марки WTI подорожала на 0,2% — 122,35 долларов.

Что касается нынешнего положения на бирже, то 9 июня ориентировочно в 10 часов по киевскому времени, по данным Investing, нефть Brent торговалась по 123,29 долл, а WTI — по 121,78 долл.

Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

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Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

В чем причина роста цен?

Во-первых, причина нынешнего роста цен кроется в том, что экспорт Китая подскочил на 16,9% по сравнению с прошлым годом. Почему так случилось? Некоторые заводы, после ослабления связанных с COVID ограничений, фактически перезапустили свое производство. А это, в свою очередь, стало самым быстрым ростом с января этого года.

Наряду с этим поддерживает такой уровень цен летний спрос на бензин в США.

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На мировом рынке увеличится количество нефти

США могут позволить, чтобы на мировые рынки поступало больше нефти из Ирана, даже без возобновления ядерного соглашения 2015 года.

В 2022 году Иран уже увеличил экспорт черного золота – большинство ресурсов попадает в Китай.

Новое ядерное соглашение предусматривает пополнение международных рынков на 500 тыс.-1 млн баррелей в сутки. Кроме этого, у Ирана уже есть 100 млн баррелей нефти, готовой к продаже. Этого достаточно, чтобы повлиять на мировые цены и заставить их упасть.

"Сегодня" ранее писали, что ЕС объявил о нефтяном эмбарго, предусматривающим полный отказ от импорта российской нефти танкерами через шесть месяцев и от нефтепродуктов РФ – через восемь месяцев. В то же время еще один нефтяной гигант планирует увеличить добычу сырья.

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Мексика Мексика
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3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
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