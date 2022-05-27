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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Мировые цены на нефть резко пошли вверх

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 мая, 04:33
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Цены за день выросли на 2,8%
Нефть подорожала/Фото: коллаж: "Сегодня"
Нефть подорожала/Фото: коллаж: "Сегодня"

Цены на сырую нефть марки Brent поднялись в четверг до самого высокого уровня с конца марта. Это связано с ожиданием нефтяного эмбарго против России.

Об этом сообщает CNN.

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На фоне ожидаемого нефтяного эмбарго по отношению к России цены за день выросли на 2,8% и достигли 117,25 доллара за баррель.

Пока цены на нефть остаются значительно ниже недавнего пика, установленного в марте во время первоначального шока после вторжения России в Украину. В начале марта цена на нефть марки Brent достигла максимума в 139,13 доллара за баррель.

Что влияет на цены?

Как пишет Reuters, на мировом рынке нефть продолжает дорожать, учитывая ограниченные поставки. Трейдеры также ожидают роста спроса на сырье с началом летнего сезона для водителей в США, являющихся одним из крупнейших потребителей черного золота.

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Глобальные поставки нефти уменьшаются из-за санкций Запада против России. Те страны, где еще не ввели эмбарго, избегают российских энергоносителей. В то же время, в ЕС все-таки готовятся официально ввести новый пакет санкций с запретом импорта российской нефти.

По словам представителя SPI Asset Management Стивена Иннеса, существует явный запрет на импорт нефти из РФ в США и Великобританию. Но, нефтяные компании, не имеющие формальных ограничений, не хотят покупать сырье, чтобы не попасть под санкции. В то же время в администрации Байдена ведут переговоры с Индией по сокращению закупок из России.

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