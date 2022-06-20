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Мировые цены на нефть резко рухнули – в чем причина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 13:03
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Рассказываем, что происходит с ценами на нефть и почему
Мировые цены на нефть снова изменились
Мировые цены на нефть снова изменились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 20 июня, цены на нефть эталонных марок начали снижаться. Для этого есть объективные причины, а именно — замедление глобального экономического и рост спроса на топливо, из-за чего поставки точно не сократятся.

Как пишет Reuters, нефть Brent подешевела на 0,1%, а американская West Texas Intermediate (WTI) – на 0,2%.

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Так, за баррель нефти Brent сейчас просят 112,05 долларов, а за WTI — 107,45 долл. за баррель. При этом специалисты отмечают. что стоимость нефти будет колебаться и дальше.

Что влияет на цены?

Стоимость нефти начала снижаться после того, как США начали высвобождать стратегические запасы черного золота, а Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники (ОПЕК+) нарастили добычу.

"Очевидно, что макроэкономические факторы влияют на нефть в данный момент, а не фундаментальные факторы, которые по-прежнему оказывают поддержку", – рассказал глава отдела исследований сырьевых товаров ING, Уоррен Паттерсон.

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Нефтяной союз России

Пока многие страны мира отказываются от ресурсов агрессора и внедряют эмбарго на российскую нефть, есть и те, кто наращивает импорт из России, несмотря на все ограничения.

Например, в мае 2022 года импорт сырой нефти из РФ в Китай вырос на 55% в годовом исчислении. Резко увеличила покупку дешевой российской нефти и угля также Индия. При чем энергоресурсы покупались со скидкой в 30%.

Объясняют это тем, что внезапная остановка импорта сырья якобы повысит мировые цены и повредит потребителям.

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Ранее мы писали, что ЕС объявил о нефтяном эмбарго, предусматривающим полный отказ от импорта российской нефти танкерами через шесть месяцев и от нефтепродуктов РФ – через восемь месяцев. В то же время еще один нефтяной гигант планирует увеличить добычу сырья.

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