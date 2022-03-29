Могут остаться без газа? Как рублевый шантаж Путина влияет на ЕС

Страны Евросоюза могут потерять поставки российского газа, несмотря на собственные желания

Путин продолжает давить на ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Владимир Путин решил, что европейцы, покупающие голубое топливо у России, должны платить за него в рублях. Это его ответ на санкции "недружественных" стран.

Как пишет Reuters, к 31 марта российская сторона должна разработать новые договоренности для иностранных компаний. А это значит, что все страны, выступающие против рублевых контрактов, рискуют оказаться без газа.

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Кремлевский представитель Дмитрий Песков заявил, что бесплатно энергоносители из РФ не будут поставлять, а платить за них можно только в рублях. В Евросоюзе восприняли это как откровенный шантаж, потому что большинство потребителей рассчитываются за газ евро.

Россиянам подчеркнули, что перезаключение контрактов является нарушением, и отклонили требования Москвы. В то же время оптовые цены на газ в Европе продолжают расти на фоне возможного прекращения поставок.

Следует отметить, что в ЕС потребляют около 40% газа из России. По итогам 2021 года импорт российского ресурса составил 155 млрд кубометров.

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Планы Путина

Эксперты полагают, что российский лидер планирует перекроить рынок ЕС под свои нужды. Расчет в "деревянной" валюте значит несколько плюсов для ведущего войну в Украине Путина. Прежде всего это попытка обойти санкции и поддержать экономику РФ на уровне, достаточном для финансирования армии.

Перезаключенные договоры могут содержать и другие пункты, кроме оплаты в рублях, выгодные Путину. Кроме того, смещение сферы влияния на Россию позволит выплачивать долги в тех же рублях и избегать дефолта, к которому приближается агрессор.

Оппозиционный российский политик и работник нефтегазовых компаний Илья Пономарев рассказал, что выход мировых брендов из энергетического сектора России будет иметь катастрофические последствия для РФ. Речь идет не только об уменьшении добычи нефти и газа, но и о технологическом застое.

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Раньше мы объясняли позицию европейцев по поводу шантажа Путина. Известно также, что сейчас россияне нацелились на сотрудничество с азиатскими странами – Индией, Турцией и Китаем.