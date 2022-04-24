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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Монополист теряет позиции: "Газпром" теперь не единственный игрок на рынке РФ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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24 апреля, 14:43
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Аналитик рассказал, чего ожидать от российского газового оператора в ближайшее время
Крах "Газпрома" будет означать и утрату власти для Путина
Крах "Газпрома" будет означать и утрату власти для Путина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На российском рынке "Газпром" постепенно теряет монополию. Теперь кроме подсанкционного оператора, за поставку газа будет отвечать и компания "Новатэк".

Об этом рассказал "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Эксперт убежден, что конкурент может потеснить великого игрока, поэтому сейчас "Газпром" в невыгодном положении. Компания боится потерять покупателей, поэтому продолжит качать газ через украинскую трубу.

Риски для оператора

Кроме этого, в апреле акции российской газовой компании упали на 20%, по сравнению с мартовскими показателями Это также указывает на существенные риски для оператора, который может, но не станет использовать альтернативные газопроводы, например Северный поток-1.

По словам Александра Охрименко, "Газпром" сейчас не сможет заниматься манипуляциями и запугиванием, поскольку частная компания "Новатэк" наращивает поставки. Собираются сбывать сжиженный газ.

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Важность монополиста для Путина

Раньше эксперт рассказал "Сегодня", что нефть и газ являются основой экономики РФ, особенно голубое топливо, которое практически монопольно добывает "Газпром". Почти вся власть Путина строится на том, что он взял под контроль монополиста, так что если пойдет ко дну компания, то и власть Путина тоже.

А вот на экономику РФ ее главе все равно. Он готов будет даже отобрать пенсии и зарплаты у бюджетников, чтобы продолжать финансировать убийства украинцев. Специалисты убеждены, что только ответные боевые действия могут остановить агрессора.

Мы также писали, чем важен запрет на закупку российской нефти и газа со стороны Евросоюза. Читайте также, как войной в Украине Путин уничтожает жизнь россиян.

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