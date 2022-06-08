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На мировом рынке станет больше нефти: кто еще будет поставлять черное золото

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 13:48
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Цены на нефть испытывают колебания, поэтому США вынуждены искать дополнительные источники поставки
США могут снять санкции с крупного поставщика нефти
США могут снять санкции с крупного поставщика нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

США могут позволить, чтобы на мировые рынки поступало больше нефти из Ирана, даже без возобновления ядерного соглашения 2015 года.

Как сообщил Bloomberg, в 2022 году Иран увеличил экспорт черного золота – большинство ресурсов попадает в Китай.

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Новое ядерное соглашение предусматривает пополнение международных рынков на 500 тыс.-1 млн баррелей в сутки. Кроме этого, у Ирана уже есть 100 млн баррелей нефти, готовой к продаже. Этого достаточно, чтобы повлиять на мировые цены и заставить их упасть.

Мировой рынок нестабильный

Из-за вторжения России в Украину цены на эталонные марки нефти в мире достигли рекордного показателя в 120 долларов за баррель. Каждый день стоимость черного золота колеблется, она падает или снова растет вследствие геополитических изменений.

В то же время в США растут цены на бензин, и Байден вынужден ослабить санкции против Ирана. Американские водители платят в среднем 4,8 дол. за галлон или ориентировочно 37 грн за литр.

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Эксперты сомневаются в дальнейшем ценовом прогнозе. Одни убеждены, что баррель нефти может снова стоить менее 100 долларов, другие считают, что 135-140 долларов за баррель – это не предел.

Всё зависит от потребления энергоносителей. Некоторые страны Азии, в частности Малайзия и Сингапур, увеличивают спрос на нефть, поскольку в них ослабили карантинные ограничения. Другие страны, как Пакистан или Шри-Ланка, наоборот, пытаются снизить импорт топлива.

Цены на нефть

По информации аналитиков компании InstaForex, нефть дорожает на фоне ослабления позиций доллара США по отношению к другим основным валютам. Это можно заметить и по неофициальному курсу гривни: если в начале июня доллар продавали по 35,5 грн, то 7 июня его оценили в 35,05 грн.

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Кроме этого, в США инфляция на уровне 8,3%, а страны Персидского залива поднимают цены на нефть. В частности, июльские тарифы крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco выросли на 2,1 долл., хотя эксперты ожидали максимум +1,5 дол.

С началом летнего сезона в мире ожидают и роста спроса на нефтепродукты. Предполагается, что увеличится количество автомобильных поездок по США и Европе, поэтому и бензина будут покупать больше.

"Сегодня" ранее писали, что ЕС объявил о нефтяном эмбарго, предусматривающим полный отказ от импорта российской нефти танкерами через шесть месяцев и от нефтепродуктов РФ – через восемь месяцев. В то же время еще один нефтяной гигант планирует увеличить добычу сырья.

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