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На "Нафтогаз" ополчились другие поставщики – в чем обвиняют компанию

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 мая, 15:00
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Рассказываем, на что правительству жалуется ассоциация поставщиков энергоресурсов
“Нафтогаз” может стать монополистом на рынке
“Нафтогаз” может стать монополистом на рынке / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине пришлось вернуть ВСО (возложение специальных обязательств) на участников рынка природного газа, которые предполагают продажу голубого топлива только по регулируемым правительством ценам. Условия оказались прописаны таким образом, что дают возможность продавать дешевый газ населению только "Нафтогазу".

На это пожаловались в Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

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Ассоциация направила письмо в правительственные органы и сам "Нафтогаз" о том, что новые условия могут сделать компанию монополистом на рынке газоснабжения.

Что не устроило поставщиков?

Изменения предполагают, что "Нафтогаз" сможет покупать у госпредприятий голубое топливо и продавать его по цене 7,24 грн/куб населению или другим поставщикам, которые заключат с ним договор.

Стоимость газа, который НАК будет перепродавать другим поставщикам, должна соответствовать довоенному уровню годового тарифа, который составляет от 7,99-11 грн/куб, в зависимости от компании.

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Однако и заключить договор с "Нафтогазом" на поставки газа не так просто, поскольку компания, которая хочет это сделать, должна обязательно выполнить ряд финансовых обязательств.

Среди них и предоставление "Нафтогазу" банковских гарантий на весь период будущих поставок по ПСО, то есть почти на пол года.

Если компаниям не удастся заключить договора с НАКом, им придется искать газ в других источниках, например, на бирже, где он стоит по 30-40 грн за кубометр.

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По такой цене его вряд ли будут покупать украинцы, это будет стимулировать потребителей переходить на договоры с "ГК Нафтогаз Трейдинг", что может привести к монополии.

Украинцам отключают газ

Из-за военных действий АО "Донецкоблгаз" пришлось отключить одну из газораспределительных станций в области.

Вследствии этого, без голубого топлива оказалось 1,5 тысячи потребителей.

В некоторых местах газотранспортная инфраструктура повреждена, но обследовать ее невозможно из-за непрекращающегося огня оккупантов.

"Сегодня" ранее писали, почему "Нафтогаз" продолжает присылать платежки украинцам с разрушенным жильем, и рассказывали, на сколько компания отложила переход на новые платежки.

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