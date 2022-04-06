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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

На освобожденной территории Киевщины возобновили электроснабжение для 2,7 тыс. семей

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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6 апреля, 13:42
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ДТЭК Ахметова частично возобновил электроснабжение еще 11 населенных пунктов в освобожденной от оккупантов Киевской области
В освобожденных от оккупантов населенных пунктах возобновляют электроснабжение
В освобожденных от оккупантов населенных пунктах возобновляют электроснабжение / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 5 апреля энергетики полностью или частично возобновили электроснабжение 2725 домов в 11 населенных пунктах Киевской области, которые были освобождены ВСУ от российских оккупантов.

Про это сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

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Свет появился в городах, где шли жестокие бои

"В целом за прошедшие сутки электроснабжение восстановили для 2725 семей в населенных пунктах, пострадавших от боевых действий. Из них 1504 дома – на территориях, освобожденных ВСУ от российских оккупантов, которые уже разминировали украинские военные", – говорится в сообщении.

Полностью или частично удалось возобновить электроснабжение в 11 селах и поселках, где шли жестокие бои:

  • Броварской район: Рудницкое и Лукьяновка;
  • Бучанский район: Лычанка, Бузова, Петрушки, Шпитьки и Макаров;
  • Вышгородский район: Демидов.

В настоящее время на освобожденной территории работают саперы. Энергетики приступают к восстановлению исключительно с разрешения ВСУ.

6 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 12 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

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В Донецкой области за прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в 2 населенных пунктах Славянского района для почти 6 тысяч домохозяйств. Всего за минувшие сутки энергетики вернули свет более чем в 8,5 тысячи домов в Донецкой и Киевской областях, которые были обесточены из-за обстрелов российскими оккупантами.

Подача света во время войны

Энергетики обеспечивают электричеством безвозмездно около 150 учреждений и компаний. В основном это госпитали и другие медучреждения: Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница № 5 и др.

Для работы на поврежденных объектах Киевской области привлечены аварийные бригады из Днепропетровской и Одесской областей. Они будут ремонтировать сети в населенных пунктах, которые ВСУ освободили от оккупантов.

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Ранее мы рассказывали, как работают украинские энергетики во время войны и скольким семьям уже удалось восстановить подачу света.

ДТЭК предоставляет бесплатно электроэнергию военным учреждениям и производителям хлеба в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях и столице.

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