На поводке у РФ: какие страны нарастили покупки газа, нефти и угля у агрессора

Пока Европа наращивает давление на РФ и отказывается от ее энергоресурсов, страны Азии, наоборот – обогащают бюджет агрессора

Индия и Китай продолжают скуповывать российские энергоресурсы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Индия и Китай остаются основными покупателями российской нефти, газа и угля. Только за последние три месяца РФ заработала 24 млрд долларов, продавая свои энергоресурсы в эти страны.

Как пишет издание Bloomberg, только Китай потратил на покупки 18,9 млрд долл. – вдвое больше, чем в 2021 году.

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Кто покупает российскую нефть / Фото: Bloomberg

Индия увеличила закупки еще сильнее. Страна заплатила России 5,1 млрд, долл., что более чем в пять раз больше, чем год назад.

Отмечается, что Китай покупает те энергоресурсы, которые Россия еще может экспортировать через трубопроводы и тихоокеанские порты. А вот Индия чаще покупает грузы из Атлантики, в которых больше нуждаются страны Европы.

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Россия лишилась важного проекта по добыче нефти

Российская "Роснефть" из-за санкций не может запустить проект по добыче ископаемых в Арктике. Инвесторы оценивали его в 70 млрд долларов.

Как отметил глава ОП Андрей Ермак, к концу десятилетия РФ планировала добывать там 2% нефти в мире. Но теперь запуск проекта отложен как минимум до 2029 года.

Ранее "Сегодня" рассказывали, почему цены на нефть могут вырасти до высоких показателей в размере 380 долл. за баррель. Также мы писали, что в Турции нашли запасы нефти на 1 млрд долл.