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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

На случай чрезвычайной ситуации: к каким изменениям с газом готовится ЕС

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 13:07
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Рассказываем, для какой ситуации Европейский Союз разрабатывает план в области энергетики
ЕС готовится к полному отключению от газа РФ
ЕС готовится к полному отключению от газа РФ / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

В Европейском Союзе готовят план на случай, если Российская Федерация полностью отключит страны ЕС от своего газа в этом году.

О такой подготовке сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает Экономическая правда.

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Что предполагает план

Симсон подчеркнула, что сейчас Евросоюз пытается прокачать как можно больше газа, чтобы заменить две трети поставок из России в текущем году. Однако этого, по ее словам, может не хватить, если РФ приостановит поставки полностью.

"В этом году, если будет полный срыв, мы готовим планы на случай чрезвычайных ситуаций", – заявила она.

Ранее уже за отказ платить поставки газа в рублях российский "Газпром" отключил от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

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"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член может быть следующим. Пока мы могли позаботиться о безопасности поставок этих трех государств-членов, главным образом посредством солидарности соседей", – отметила Симсон.

Поэтому чтобы вся Европа была готова к вероятному отключению, план предусматривает ограничение поставок газа для промышленности, и при этом обходит домохозяйства.

Именно промышленность потребляет 27% всего газа в союзе. Большими потребителями, в частности, есть химическая промышленность, керамика, пищевые продукты и стекло.

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В Еврокомиссии подчеркивают, что при таком ограничении позаботятся о цепях поставок продуктов питания, безопасности и продуктов для здоровья.

Европейцы могут подвергнуться газовому шантажу РФ

Ранее "Сегодня" писали, что некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе.

Речь идет о ранее анонсированной платежной системе с созданием двух счетов в Газпромбанке. Технически – европейцы будут платить за газ из РФ в евро, а финансовое учреждение будет конвертировать валюту в рубли.

Это также означает, что Европа продолжит финансировать войну России против Украины и поставки оружия оккупантам, даже если компании не поддерживают агрессию РФ. Готовность энергосектора платить за голубое горючее также укрепит рубль.

Мы также рассказывали, о том, как Украина может добиться эмбарго на нефть РФ. Читайте и о том, чем угрожает кремлевский монополист "Газпром" одной из европейских стран.

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