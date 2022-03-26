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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

На замену российской: Канада будет "качать" больше нефти, чтобы перекрыть мировой дефицит

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26 марта, 16:40
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Страна увеличит экспорт и импорт энергоресурса до конца 2022 года
Дефицит энергоресурсов вызван ограничением импорта из РФ
Дефицит энергоресурсов вызван ограничением импорта из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Канада планирует перекрыть дефицит на мировом рынке, возникший вследствие ограничения импорта российских энергоресурсов, увеличением экспорта и импорта нефти и газа на 7%.

Об этом заявили в министерстве природных ресурсов Канады, передает издание Newswire.

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"Реагируя на запросы от союзников о помощи в преодолении дефицита, вызванного войной в Украине, канадская промышленность способна постепенно увеличить экспорт газа и нефти в 2022 году на 300 тысяч баррелей в сутки. Цель – заменить российскую нефть и газ, не увеличивая глобальных вредных выбросов", – сообщили в министерстве.

Министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада идет на этот шаг по просьбе европейских партнеров. Ведь, по словам Уилкинсона, они нуждаются в их помощи в отказе от российской нефти и газа в краткосрочной перспективе, одновременно ускоряя переход к другим источникам энергии на континенте.

"Мы продолжим сотрудничать с нашими международными партнерами над поддержкой международных энергетических рынков и ускорением перехода к другим источникам энергии", – сказал Уилкинсон.

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Германия призвала ввести нефтяное эмбарго

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за введение санкций против России, развязавшей войну в Украине, а именно эмбарго на нефть и газ агрессора.

Однако конкретных сроков, когда и при каких условиях Европа может избавиться от российского газа и нефти, политик не уточнил. Ведь, по его словам, еще более жесткие санкции против России могут иметь серьезные последствия для экономики Европы – другие страны еще больше зависят от энергоресурсов РФ, чем Германия, поэтому "нельзя их бросить на произвол судьбы".

Наряду с этим Шольц подчеркнул, что Германия работает над диверсификацией энергоресурсов, и на это нужно время. Пока, по данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта:

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  • в газовой поставке в Германию составляет около 55%;
  • в поставках угля – около 50%;
  • в снабжении нефтью – около 35%.

Напомним, что страны ЕС уже неделю пытаются договориться об эмбарго на российскую нефть и газ и совместные закупки альтернативных ресурсов. Основной акцент делают на поставки из стран Персидского залива.

Раньше мы рассказывали, как Украина пытается сбалансировать рынок горючего и защититься от вероятного дефицита.

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3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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