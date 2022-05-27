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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Нацелилась на новый рекорд? Почему нефть Brent и WTI стремительно растет в цене

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 11:38
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Стоимость эталонных марок нефти уже достигла двухмесячного максимума
Что происходит с мировыми ценами на нефть
Что происходит с мировыми ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

27 мая цены на нефть колеблются около двухмесячного максимума, эталонная марка Brent вообще продемонстрировала свой самый большой скачок за последние полтора месяца.

Об этом свидетельствуют данные Reuters.

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Так, июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 117,64 долларов за баррель. Контракт подорожал на 4% на этой неделе. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,1% до 113,91 долларов за баррель.

Если обобщить ситуацию, то в этом году цены на нефть выросли примерно 50%.

С чем связан такой скачок?

Основная причина подорожания нефти — ожидание полного запрета на поставку российских энергоресурсов. Также среди причин можно выделить и перспективы приближение летнего автомобильного сезона в США.

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"В преддверии пикового автомобильного сезона в США нефтепродукты остаются в дефиците на Западе, что должно поддерживать высокий уровень цен на нефть на протяжении всего лета", – отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Как нефть закончит неделю?

Европейская комиссия продолжает добиваться единодушной поддержки всех 27 стран-членов блока для новых санкций против России, однако Венгрия сдерживает этот процесс. Так, как утверждают эксперты, оба эталонных контракта на сырую нефть должны закончить неделю в плюсе.

В общем, по словам Клиффорда Беннетта, главного экономиста ACY Securities, сочетание фактической потери поставок и растущего отказа от поставок из России приведет к тому, что нефть и газ будут значительно расти.

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Китай наращивает покупку российской нефти

Наибольшим спросом у Китая пользуется российская нефть марки ESPO из-за короткого расстояния доставки и потому, что большинство других покупателей избегают покупать черное золото у России из-за войны в Украине.

В мае из российского порта "Козьмино" в Китай прибудут 33 груза ESPO. Это будет крупнейшим месячным поступлением по крайней мере с 2016 года.

Ранее "Сегодня" уже рассказывали, с чьей помощью Россия и дальше продает свою нефть во всем мире.

Мы также писали, как Украине добиться от Венгрии соглашения на эмбарго по нефти РФ.

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