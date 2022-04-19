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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" дал советы украинцам на оккупированных территориях – что делать с оплатой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 16:55
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Рассказываем, какие рекомендации дали украинцам с оккупированных Россией территорий
"Нафтогаз" дал советы людям с временно-оккупированных территорий
"Нафтогаз" дал советы людям с временно-оккупированных территорий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В "Нафтогазе" рассказали, что делать людям, которые оказались на временно оккупированных Россией территориях.

Об этом компании рассказала, отвечая на вопрос клиентки в Facebook.

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Женщина спросила, как оплатить услуги "Нафтогаза" на оккупированной территории, где интернет работает иногда частично, а в большинстве случаев вообще отсутствует.

Также, по словам пользовательницы, там не работают банки и "Укрпочта".

В компании акцентировали внимание на том, что во время военного положения счета за газ можно оплачивать по возможности, если ее нет – вам не насчитают штрафы и пеню, не будут отключать от получения услуги.

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Если же вы хотите оплатить счет за газ, но в вашем населенном пункте нет работающих банков, достаточно иметь доступ к интернету. Тогда вы можете совершить оплату онлайн:

  • через личный кабинет my.gas.ua,
  • чат-бот GASUA в Viber и Telegram,
  • платежные системы Portmone, EasyPay,
  • "Приват24".

Если связи совсем нет, "Нафтогаз" советует отложить эту проблему и повременить с оплатой счетов.

"Мы понимаем ситуацию, которая сейчас сложилась в стране. Поэтому сохраняйте, пожалуйста, спокойствие и производите оплаты при имеющейся возможности", – говорится в ответе.

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"Нафтогаз" не будет закупать голубое топливо в ЕС

Ранее мы рассказывали, что советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил о желании Украины полностью отказаться от закупок газа в ЕС.

Такое решение компания приняла в целях экономии, и "Нафтогаз" занимается этим вопросом уже сейчас.

"Сегодня" также писали, какую альтернативу российскому газу видит "Нафтогаз" и о чем компания попросила украинцев во время войны.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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