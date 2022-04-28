Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" может оставить без голубого топлива тысячи украинцев – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 17:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, из-за чего множество украинцев может остаться без столь необходимого голубого топлива
Кто из украинцев может остаться без газа
Кто из украинцев может остаться без газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за действий оккупантов в Украине без газа могут остаться свыше 10 тысяч клиентов "Нафтогаза".

Об этом сообщает компания в своих социальных сетях.

Реклама

"Нафтогаз" в своем отчете пишет, что на севере и востоке Донетчины продолжаются адские бои, из-за которых энергетики вынуждены были перекрыть задвижку на отводе на ГРС город Лиман.

"Газоснабжение может храниться еще около суток (большой баллон), однако, если ничего не изменится, без топлива останется 10 043 абонента. Газовые сети почти в двух десятках населенных пунктов терпят повреждения от российской артиллерии. 65 абонентов дополнительно без газа", – говорится в посте.

В компании отмечают, что сети спасают газовики-ремонтники, прилагая сверхчеловеческие усилия.

Реклама

Война сорвала планы "Нафтогаз"

С 1 мая Украина должна была перейти на новый вид учета газа, вместо кубометров голубое топливо должны были считать в киловатт-часах.

Это европейская система, предусматривающая более честную оплату за потребленные ресурсы, поскольку каждый газ имеет свою калорийность.

Таким образом, использовав одинаковое количество кубометров газа, имеющего разную калорийность, два потребителя заплатят одинаково, а вот получат по-разному.

Реклама

Именно поэтому Украина решили приблизиться к Европе и потребители должны были оплачивать именно потребленные киловатт-часы.

Однако грандиозные планы переломила война и "Нафтогаз" сообщил своим клиентам, что с 1 мая пока ничего не меняется и голубое топливо по-прежнему будут считать в кубометрах.

"Сегодня" также писали, почему "Нафтогаз" до сих пор выставляет счета людям с разрушенными войной домами и рассказывали, о чем компания договаривается с Европой.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
35,90
40,65
30,37
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
40,56
30,87
-
-
-
31,48
-
34,09
38,65
30,47
-
-
40,54
31,31
-
34,09
38,65
30,48
-
34,09
38,65
30,37
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять