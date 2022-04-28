"Нафтогаз" может оставить без голубого топлива тысячи украинцев – что происходит

Рассказываем, из-за чего множество украинцев может остаться без столь необходимого голубого топлива

Кто из украинцев может остаться без газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за действий оккупантов в Украине без газа могут остаться свыше 10 тысяч клиентов "Нафтогаза".

Об этом сообщает компания в своих социальных сетях.

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"Нафтогаз" в своем отчете пишет, что на севере и востоке Донетчины продолжаются адские бои, из-за которых энергетики вынуждены были перекрыть задвижку на отводе на ГРС город Лиман.

"Газоснабжение может храниться еще около суток (большой баллон), однако, если ничего не изменится, без топлива останется 10 043 абонента. Газовые сети почти в двух десятках населенных пунктов терпят повреждения от российской артиллерии. 65 абонентов дополнительно без газа", – говорится в посте.

В компании отмечают, что сети спасают газовики-ремонтники, прилагая сверхчеловеческие усилия.

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Война сорвала планы "Нафтогаз"

С 1 мая Украина должна была перейти на новый вид учета газа, вместо кубометров голубое топливо должны были считать в киловатт-часах.

Это европейская система, предусматривающая более честную оплату за потребленные ресурсы, поскольку каждый газ имеет свою калорийность.

Таким образом, использовав одинаковое количество кубометров газа, имеющего разную калорийность, два потребителя заплатят одинаково, а вот получат по-разному.

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Именно поэтому Украина решили приблизиться к Европе и потребители должны были оплачивать именно потребленные киловатт-часы.

Однако грандиозные планы переломила война и "Нафтогаз" сообщил своим клиентам, что с 1 мая пока ничего не меняется и голубое топливо по-прежнему будут считать в кубометрах.

"Сегодня" также писали, почему "Нафтогаз" до сих пор выставляет счета людям с разрушенными войной домами и рассказывали, о чем компания договаривается с Европой.