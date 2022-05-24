Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" начал рассылать "письма счастья" – кому грозят огромные штрафы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 17:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, за что "Нафтогаз" требует десятки миллионов гривен во время войны
"Нафтогаз" требует выплатить штрафы за нарушение контрактов
"Нафтогаз" требует выплатить штрафы за нарушение контрактов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Нафтогаз Трейдинг" направил пяти теплоснабжающим предприятиям "письма счастья" с требованием уплатить огромные, многомиллионные штрафы за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

Об этом сообщает межотраслевая Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго".

Реклама

По их информации, потребитель-теплопоставщик должен в течение пяти рабочих дней до начала соответствующего расчетного периода заключить договор о списании средств со счетов потребителя, куда поступают средства за услуги теплоснабжения, на которые был использован газ.

"Если предприятие ТКЭ не выполняет это требование – уплачивает штраф в размере 10% стоимости природного газа за соответствующий расчетный период. Причем отсутствие долгов за газ или сроки расчета во внимание не принимаются", – говорится в сообщении.

Письма с требованиями оплатить от 2,2 до 47,2 млн грн уже получили:

Реклама
  • КП "Обуховрайтеплосеть" (Киевская область);
  • ПТМ "Ковельтепло" (Волынская область);
  • ГКП "Луцктепло" (Волынская область);
  • ООО "Ровнотеплоэнерго" (Ровенская область);
  • ДМП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (Ивано-Франковская область).

В Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" заявили, что эти требования "Нафтогаза" вообще неправомерные во время военного положения.

Россия не платит "Нафтогазу"

"Газпром" до сих пор не заплатил за транзит голубого топлива через территорию Украины в следующем месяце, хотя именно такие требования прописаны в контракте еще в 2019 году.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания готова судиться, и подчеркнул, что сокращение транзита газа через Украину — вина РФ.

Реклама

"Сегодня" раньше писали, кому из бытовых пользователей "Нафтогаз" задолжал деньги, и рассказывали, о каких рисках компания предупредила украинцев.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Пособники агрессора
Кто помогает РФ продавать нефть?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять