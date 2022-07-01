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"Нафтогаз" обратился к клиентам – что нужно сделать в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 14:53
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Рассказываем, что будет в случае невыполнения требований компании в указанное время
"Нафтогаз" попросил клиентов вовремя передавать показания
"Нафтогаз" попросил клиентов вовремя передавать показания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" обратилась к своим клиентам с просьбой передать данные до 5 июля, чтобы в квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа.

Об этом НАК просит в своих социальных сетях.

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Правильное время для передачи показателей счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно, отметили в компании.

"Передавать показания нужно вашему оператору ГРМ (облгазу). Сотрудники именно этих компаний приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.", – рассказали в "Нафтогазе".

Как передать показания?

Это можно сделать на сайте или в чат-боте облгаза, а также позвонив в контакт-центр облгаза.

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Далее "Нафтогаз", как поставщик голубого топлива использует данные от операторов ГРМ при формировании счетов потребителям.

Такой процедуры требует законодательство и если клиент не передал своевременно показания, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ.

Газ на зиму придется докупить

Ранее глава "Нафтогаза" рассказал, что для успешного прохождения отопительного сезона в 2022-2023 годах Украине придется докупать газ.

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Требуется запас не меньше 15 млрд кубометров газа, так что докупить придется 5,8 млрд кубометров голубого топлива, ориентировочной стоимостью 8 млрд долларов.

"Сегодня" ранее писали, как "Нафтогаз" хочет перевернуть ситуацию на рынке горючего и рассказывали, почему некоторые клиенты компании получили по две платежки за месяц.

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