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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" обратился к украинцам с разрушенным жильем

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 17:14
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Рассказываем, что "Нафтогаз" посоветовал украинцам с разрушенными войной домами
Что делать с платежками украинцам, у которых разрушены дома
Что делать с платежками украинцам, у которых разрушены дома / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы вынуждены покинуть свои дома из-за войны, а кое-кто вообще потерял жилье после обстрелов. Несмотря на это, "Нафтогаз" продолжает посылать людям платежки.

В компании также рассказали, что делать украинцам, чье жилье разрушила война.

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Клиенты "Нафтогаза" обратились в соцсетях с вопросами к компании, которая всегда подчеркивает важность передачи показаний счетчиков даже в военное время.

Людей интересует, как передать показания, если они не только не могут связаться с облгазом, но и лишились всего дома.

"Мариуполь........ Нет дома,..... Нет квартиры.....Осталась только боль в душе", "А если дома уже нет? В Мариуполе. Передавать последние?" – пишет женщина под постом "Нафтогаза".

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В компании посоветовали украинцам в таком случае действовать по ситуации и передать в отчете самые последние показания газового счетчика.

"Мы понимаем сложившуюся ситуацию. Поэтому передавайте показатели по возможности и в зависимости от ситуации. Советуем передать именно последние показатели Вашего счетчика. Мирного Вам неба!" – говорится в ответе.

Освобождение от коммуналки

Вскоре украинцев, которые потеряли дом из-за войны, могут вообще освободить от оплаты коммунальных услуг.

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Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Для остальных же обязательства остаются в силе, однако на период военного времени не будет начисляться ни пеня, ни штрафы за несвоевременную оплату.

"Сегодня" также писали, кто из украинцев может получить компенсацию за коммуналку, и рассказывали, что будет с тарифами до конца года.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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