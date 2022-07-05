"Нафтогаз" снова обратился к клиентам – кто может вернуть себе деньги

Представительница компании рассказала, будут ли штрафовать клиентов, ошибшихся с оплатой в мае

"Нафтогаз" обратился к своим клиентам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Нафтогаз" объяснил потребителям, как вернуть деньги за переплату другому поставщику в мае.

Об этом компания дала комментарий "Энергореформе".

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Итак, "Нафтогаз" рекомендует клиентам обратиться к предыдущему поставщику и написать заявление о возврате переплаты за май.

"Эти компании повели себя неответственно по отношению к своим клиентам, выставили им счета, которые не имели права выставлять. Люди стали жертвами этой аферы. К сожалению, другого механизма возврата средств, кроме заявления к предыдущим поставщикам, нет", – сказала менеджер по связям с общественностью Департамента маркетинга и работы с клиентами ГК "Нафтогаз Украины" Галина Русаневич.

По ее словам, потребители, получавшие услугу от "Твой Газсбыт" и "Одессагаз-Снабжение" уже с 1 мая были переведены на поставщика последней надежды, каким является "Нафтогаз".

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После этого Оператор газотранспортной системы Украины принял решение перевести этих абонентов в ГК "Нафтогаз Украины" как на "обычного" поставщика.

Кроме потребителей "Твой Газсбыт" и "Одессагаз-Снабжение", "Нафтогаз" обслуживает 1,3 млн украинских домохозяйств, получавших газ от:

ГП "КиевГазЭнерджи";

ООО "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ";

ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ";

ООО "Тернопольгоргаз";

ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ";

ООО "Черкассыгаз Сбыт".

"Потребители этих компаний за май и июнь должны также оплатить ГК "Нафтогаз Украины", – подчеркнула представительница компании.

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Как лучше заплатить за голубое топливо?

По словам Русаневич, не обязательно ждать, пока придет бумажная платежка. В условиях военного времени это может происходить с опозданием, поэтому можно воспользоваться сгенерированной платежкой в личном кабинете на сайте "Нафтогаза".

Также это можно сделать через чатбот в мессенджерах и там получить онлайн-платежку.

"Для того чтобы проверить, находится ли потребитель в ХПК "Нафтогаз Украины", нужно ввести на его сайте ЕИС-код: получение потребителем лицевого счета означает подтверждение его обслуживания именно компанией "Нафтогаза", – пояснила Русаневич.

В то же время в компании подчеркнули, что не будут применять штрафные санкции из-за задержки оплаты за голубое топливо, в том числе и к тем, кто ошибочно уплатили другим поставщикам.

"Сегодня" ранее писали, что "Нафтогаз" собирается перевернуть ситуацию на рынке топлива и рассказывали, почему клиенты компании получают по две платежки за один месяц.