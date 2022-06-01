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"Нафтогаз" установил льготный тариф на газ – кто будет платить меньше

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 июня, 11:28
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Рассказываем, для кого и зачем правительство снизило цену на газ на два месяца
"Нафтогаз" установил льготную цену для некоторых потребителей
"Нафтогаз" установил льготную цену для некоторых потребителей / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине установили льготную цену на газ для поставщиков воды. По такой стоимости его тепловикам будет продавать "Нафтогаз Трейдинг", чтобы обеспечить централизованные поставки.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

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Согласно тексту документа, с 1 июня по 31 июля 2022 года "Нафтогаз" будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м.

К этой цене следует добавить тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

"Нафтогазу" передадут арестованное имущество

Ранее мы рассказывали, что Кабмин передаст НАКу, а именно госпредприятию "Черноморнефтегаз", арестованные облгазы компании подсанкционного Дмитрия Фирташа.

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Речь идет сразу о 26 облгазах, и делают это с целью "предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере".

Правительство поручило компании принять все возможные меры, чтобы предотвратить сбой или прерывание функционирования активов.

Пока перечня переданных облгазов нет, а информация об их количестве попала в СМИ из источников в Кабмине.

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"Сегодня" писали, что "Нафтогазу" передадут свыше 130 заправок для создания национальной сети АЗС. Кому принадлежали эти станции, смотрите в нашем материале.

Также читайте, изменит ли "Нафтогаз" тарифы на голубое топливо для населения во время войны.

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3
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