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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" выставляет счета украинцам с разрушенными домами – что говорят в компании

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 апреля, 17:59
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Рассказываем, почему украинцы с разрушенными домами до сих пор получают платежки за голубое топливо
Почему "Нафтогаз" отсылает счета всем без исключения
Почему "Нафтогаз" отсылает счета всем без исключения / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Коллаж: Сегодня

Несмотря на полностью уничтоженные войной дома, владельцы такого жилья продолжают получать платежки от "Нафтогаза". Людей беспокоит, нужно ли платить за газ в такой ситуации и как вообще происходят начисления.

На эти вопросы "Нафтогаз" ответил в своих социальных сетях.

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Итак, украинцы, которые были вынуждены выехать в безопасные области Украины не могут получить полноценного доступа к своему жилью. Тем не менее "Нафтогаз" настаивает на том, что абоненты должны передавать показания счетчиков даже в военное время.

Это необходимо для того, чтобы насчитывать правильные показания.

Если строение разрушено, то в нем соответственно прекращается и потребление газа, тогда облгазу нужно ежемесячно сообщать последние показания газового счетчика, которые вам известны.

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"Мы понимаем сложившуюся ситуацию. Поэтому передавайте показатели по возможности и в зависимости от ситуации. Советуем передать именно последние показатели Вашего счетчика. Мирного Вам неба!" – отмечается в сообщении "Нафтогаза".

Однако скоро эта ситуация может изменится, поскольку на рассмотрении у Верховной Рады находится законопроект, освобождающий от оплаты коммуналки людей, чьи дома были разрушены войной.

Что будет с тарифами на газ?

После сохранения действующего тарифа на электроэнергию правительство Украины намерено принять решение, позволяющее поставщикам не поднимать тарифы на газ.

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О таких планах заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это абсолютно необходимо для того, чтобы не допустить накопления долгов.

"Сегодня" также писали, сколько придется платить за газ после войны и рассказывали, какие советы "Нафтогаз" дал украинцам на оккупированных территориях.

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