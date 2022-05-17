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Наш свет для Европы: что мешает Украине экспортировать электроэнергию странам ЕС

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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17 мая, 11:49
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Рассказываем, почему Украина не экспортирует свою элеткроэнергию всей Европе
Украина может экспортировать электроэнергию по всей Европе
Украина может экспортировать электроэнергию по всей Европе / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Украина может помочь странам Европейского союза снизить цены на электроэнергию для потребителей и уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Об этом пишет бывший директор Секретариата Энергетического сообщества Януш Копач.

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По его словам, мМощность передачи Украины на западных границах составляет около 2000 МВт. Цена в Украине в настоящее время составляет около 65 евро/МВтч, а в соседней Венгрии – более 200 евро/МВтч. Потребление в Украине сейчас примерно на 30-35% ниже обычного, а свободных мощностей около 5 ГВт, в основном ядерных.

"Почему бы Украине не экспортировать свою электроэнергию в Европу, чтобы заработать немного денег и помочь ЕС снизить цены и потребление российского газа?", – пишет Копач.

Сейчас, как отмечает Копач, экспорту мешают бюрократические процедуры и требование Европейской ассоциации операторов системы передачи (ENTSO-E) установить дополнительные компенсаторы (STATCOM) для предотвращения вредных колебаний в энергосистеме. А вот STATCOM надо заказывать и срок поставки составляет примерно до 1 года.

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"Если была бы воля – способ решения этой проблемы есть. За последние три месяца с момента синхронизации не было зарегистрировано никаких вредных колебаний. Так что попытка торговать кажется безопасной. Более того, на рынке есть более быстрые и дешевые решения для увеличения безопасной торговой емкости, чем STATCOM, в первую очередь аккумуляторы", – отметил Копач.

Украина уже успешно экспортирует электроэнергию в Польшу и может легко и безопасно увеличить поставки, если бы не бюрократические препятствия.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, экспорт электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны. Это также подтверждает министр энергетики Герман Галущенко.

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Ранее мы рассказывали, как украинская энергосистема присоединилась к европейской ENTSO-E, и писали, как энергосистема Украины может помочь странам Европы избавиться от влияния России.

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