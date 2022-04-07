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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Не интересуют и скидки: почему китайские госкомпании избегают новых нефтяных контрактов с РФ

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 09:10
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Рассказываем, почему крупнейшие нефтеперерабатывающие компании из Китая отказываются заключать новые сделки на российскую нефть
Новые соглашения с Россией несут риски для китайских компаний
Новые соглашения с Россией несут риски для китайских компаний / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки 8 марта запретили импорт нефти, газа и других энергоносителей из России. Сразу после США от российской нефти и нефтепродуктов отказалась Великобритания. Другие страны тоже объявляют подобные заявления, как и поддерживают какие-либо экономические санкции против агрессора.

Китай наоборот выступает против ограничительных мер и отказывается осуждать войну России против Украины. Но несмотря на это, китайские госфирмы избегают новых нефтяных контрактов с РФ, об этом сообщает Reuters.

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Не хотят, чтобы новые контракты рассматривали как поддержку Кремля

Китайские государственные нефтеперерабатывающие предприятия выполняют условия действующих контрактов с Россией, однако заключать новые не спешат. Не делают этого даже несмотря на скидки, потому что опасаются новых санкций Запада против российского агрессора.

Как сообщили Reuters 6 анонимных источников, государственная компания Sinopec, являющаяся крупнейшим нефтепереработчиком Азии, а также CNOOC, PetroChina и Sinochem не купили свежие российские грузы с нефтью.

"Китайские государственные фирмы не хотят, чтобы их действия рассматривали как открытую поддержку Москвы из-за покупки дополнительных объемов нефти, – рассказали собеседники. – Госпредприятия осторожны, поскольку их действия могут рассматриваться как действия китайского правительства, и никто из них не хочет, чтобы его выделили как покупателя российской нефти".

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Кроме того, у компаний возникают проблемы с оплатой и страхованием доставки, что тоже влияет на решение не сотрудничать с РФ.

Ожидается, что новых сделок не будет

Китай является основным импортером нефти в мире и главным покупателем российской нефти.

В течение нескольких последних лет Китай и РФ развивают все более тесные отношения. В феврале 2022 года они объявили о стратегическом партнерстве без ограничений. Кроме того, Китай не поддерживает санкции против РФ за ее вооруженную агрессию против Украины.

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Однако ожидаемо, что все эти факторы не повлияют на нежелание китайских госкомпаний заключать новые нефтяные сделки. Собеседники издания говорят, что действующие долгосрочные контракты будут выполняться, однако новых будут избегать в дальнейшем.

США "распаковывает" стратегические резервы

Президент США Джо Байден объявил, что для снижения цен на черное золото страна "распакует" свои стратегические резервы нефти и будет поставлять их на европейский рынок.

Кроме того, Байден призвал американские компании наращивать добычу этого ресурса, что поможет не только сбить цены, но и уменьшит зависимость мира от российских энергоносителей.

Президент даже предложил Конгрессу рассмотреть меры, побуждающие компании добывать больше нефти.

"Пора инвестировать в добычу нефти в имя будущего нашей страны, – сказал он, выступая в Белом доме, и добавил: – Им придется либо начать добычу, либо платить за собственное бездействие".

Чем для Украины обернется такое решение Байдена, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, как Индия объясняет свою сотрудничество с агрессором, и рассказывали, какая страна, напротив, отказалась от российской нефти.

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