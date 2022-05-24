Не только нефтяное эмбарго: в ЕС придумали новый козырь против Кремля

Страны Европы собираются прислушаться к призыву президента Зеленского на Всемирном экономическом форуме

Мир планирует объединиться против РФ на экономическом рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Высокая инфляция в мире, энергетический и климатический кризис и дефицит продовольствия – такими могут быть последствия войны России в Украине.

Как рассказал федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек каналу ZDF, вполне ожидаемо, что Евросоюз совсем скоро введет нефтяное эмбарго против России.

Реклама

По его словам, такие ограничения уже "в пределах досягаемости". Проблемы возникают только из-за сопротивления некоторых стран, прежде всего Венгрии. Это связано с ее зависимостью от российских энергоносителей.

"Думаю, через несколько дней мы таки достигнем прорыва", – убежден Хабек.

Международные ценовые сделки

Министр экономики Германии отметил, что введение нефтяного эмбарго не означает, что Путин автоматически станет слабее. На мировом рынке выросли цены на нефть, так что РФ может продавать меньше, а зарабатывать больше.

Реклама

Чтобы избежать такой ситуации в будущем, Робет Хабек предлагает заключать международные соглашения о ценах на нефть. Некий мировой картель покупателей в противоположность российскому картелю снабжения черного золота.

Германия всяческими способами пытается избавиться от энергетической зависимости от России. Следовательно, ищет другие источники поставок, в частности из Катара.

Пошлины на российскую нефть

Ранее Reuters писал, что в ЕС звучали идеи по сочетанию импортных пошлин на российскую нефть с поэтапным нефтяным эмбарго. Таким образом, должны сократить поступления в Россию от продажи энергоносителей и ограничить скачки цен на черное золото.

Реклама

Концепцию тарифов должны были представить на встрече финансовых лидеров G7 как экономически менее затратный способ уменьшить доходы от нефти в Москве. В то же время эмбарго на импорт российского ресурса должно быть введено постепенно, в несколько этапов до конца года.

Shell отказалась от проекта в РФ

Компания Royal Dutch Shell решила прекратить работу над проектом "Гидан-Энерджи". Его она реализовала совместно с российской компанией "Газпром нефть".

В рамках проекта планировали добывать нефть марки "Енисей". Сейчас планы РФ могут быть полностью разрушены из-за выхода инвестора. Наладить добычу были намерены с 2028 года. Прогнозируемый объем мог достичь 19,9 млн тонн ресурса в 2034 году.

Участок, на котором планировали добывать нефть, расположен в Красноярском крае РФ. Его площадь составляет более 3 тыс. кв. км, а ресурсы могут превышать 100 млн тонн.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что нефтяной гигант Shell в начале мая решил продать компании "Лукойл" все свои заправки в России и завод в Тверской области. Перед этим британская корпорация отказалась от инвестиций в совместные с РФ проекты, в том числе "Северный поток – 2" и "Сахалин – 2".