Нефть Brent и WTI растет в цене: что стало причиной стремительного подорожания

Рассказываем, сколько стоит нефть и что влияет на ее ценообразование

После короткого восстановления стоимость нефти начала расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В четверг, 19 мая, цены на нефть после недавнего падения возобновились и повернули в сторону роста. Причин тому несколько: причастны к этому и Китай, и опасения дефицита сырья, и будущее эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, по данным издания, июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,4%, до 110,64 долларов за баррель после падения более чем на 1 доллар в начале сессии. Июльские фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 1,5%, до 108,50 долларов за баррель. Обе сделки упали примерно на 2,5% в среду.

Если говорить о нынешнем положении на бирже, то по состоянию на 12:18, по данным Investing, стоимость Brent была 107,83 долл. за баррель, а WTI – 105,31 долл.

Стоимость нефти Brent / Фото: Investing.com

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Стоимость нефти WTI / Фото: Investing.com

Какие причины колебания цен?

Среди причин того, что цены на нефть снова вернулись к курсу роста, называют:

опасения по поводу дефицита мировых запасов, что перевешивают опасения по поводу замедления экономического роста;

рост мировой инфляции;

политика Китая по борьбе с COVID-19;

война России против Украины.

Кроме того, запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе. Это было неожиданностью, поскольку нефтеперерабатывающие заводы нарастили объемы производства в ответ на ограниченные запасы продукции и почти рекордный экспорт, что привело к рекордному росту цен на дизельное топливо и бензин в США.

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Цены на нефть пока поддерживает новость о том, что Шанхай планирует постепенно возобновить движение общественного транспорта с 22 мая. Это позитив для рынка.

Эмбарго на российскую нефть

В ближайшее время ЕС планирует принять шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий эмбарго по сырью агрессора, а также предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

ЕС согласился выплатить компенсацию за последствия после запрета импорта.

Впоследствии Венгрия определилась с суммой, за которую готова "продать" свое согласие на нефтяное эмбарго против агрессора.

Речь идет о 700-750 млн евро. В этой сумме:

500-550 млн евро потенциальных инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности в течение 4 лет. Это связано с тем, что они рассчитаны именно на российскую нефть, и чтобы переработать другие виды сырья, нужны инвестиции;

200 млн евро стоимости расширения мощности трубопровода через Адриатическое море. Сколько времени это займет, точно не известно, однако "цена на газ в Венгрии повысится на 55%".

Ранее мы рассказывали, как Индия пошла фактически на шантаж России и манипулирует ценами на нефть агрессора.

Также мы писали, что Россия нашла покупателя на нефть и газ.