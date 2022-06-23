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Нефть Brent и WTI рекордно подешевела: как это повлияет на водителей

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 14:12
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Кратко о ситуации на мировом нефтяном рынке
Кратко о ситуации на мировом нефтяном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

23 июня стоимость фьючерсных контрактов на нефть продолжила стремительное падение.

По данным европейской биржи ICE, цена августовских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent составила 108,14 доллара, а впоследствии поднялась до 110,99 долларов за баррель. Падение было зафиксировано на уровне 1,3%.

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Цены на фьючерсы Brent 23 июня
Цены на фьючерсы Brent 23 июня / Фото: скриншот

Стоимость контрактов на американскую West Texas Intermediate (WTI) составила 102,44 доллара за баррель, а через несколько часов поднялась до 105,36 доллара. Зафиксированное падение составляет 1,4%.

Цены на фьючерсы WTI 23 июня
Цены на фьючерсы WTI 23 июня / Фото: скриншот

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Несмотря на колебания, такие показатели самые низкие с середины мая. Ситуация на рынке побуждает инвесторов оценить риски на фоне сдерживания инфляции центральными банками. По мнению экспертов, опасения рецессии оказывают свое влияние на рынок, но ситуация не критична.

Новые клиенты для РФ

Как сообщает Reuters, на фоне западных экономических санкций Россия продолжает искать новых клиентов для продажи нефти. Акцент делают прежде всего на страны группы БРИКС, куда помимо РФ, входит Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

Пока цивилизованный мир пытается умерить агрессора в войне против Украины и отказывается от торговли с ним, Китай активно пользуется ситуацией. В мае импорт сырой нефти из РФ в Поднебесную вырос на 55%, что является рекордным годовым показателем.

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Поддерживает инициативу и Индия, куда поставляют нефть судами российской компании "Совкомфлот".

Изменения в США

Цены на нефть влияют и на расценки в розничных сетях заправок во всем мире. Особенно ощущают изменения американские водители, ведь в США начался летний сезон, а бензин дорожает.

Президент Джо Байден призвал на три месяца приостановить налогообложение бензина. Ожидается, что это должно помочь сильному удорожанию на рынке. Неопределенность в мире достаточно высока, однако и запасы нефти американцы продолжают наращивать: несмотря на негативные прогнозы аналитиков, за неделю резервы пополнили 5,6 млн баррелей черного золота.

Цены на топливо в США 23 июня
Цены на топливо в США 23 июня / Фото: скриншот

Что будет с нефтью до конца года?

Осенью 2022 года прогнозируют удорожание нефти Brent, добываемой в Северном море. По оценкам инвестиционной компании Goldman Sachs, средняя цена за баррель достигнет 135 долларов, а пиковая стоимость может составить 140 долларов за баррель.

Специалисты объясняют возможный рост цен на нефть повышением спроса и необходимостью восстановить запасы на мировом рынке. Основанием для этого является сокращение добычи в РФ и возобновление потребления в Китае.

Ожидается также, что добыча нефти в России уменьшится еще больше из-за запрета импорта со стороны Запада – минус миллион баррелей в сутки до конца года.

"Сегодня" раньше рассказывали, как на мировые рынки начнет поступать больше нефти из Ирана, и анализировали, как изменялась стоимость нефти с начала войны на территории Украины.

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