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Нефть Brent может значительно подорожать до конца года: на сколько поднимется цена

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 14:30
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Goldman Sachs высказал довольно пессимистический прогноз по формированию цен на нефть в 2022 году
Эксперты убеждены, что стоимость барреля Brent значительно возрастет
Эксперты убеждены, что стоимость барреля Brent значительно возрастет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В третьем квартале 2022 года прогнозируют удорожание эталонной марки нефти Brent, которую добывают в Северном море

Как сообщает Bloomberg, по оценкам инвестиционной компании Goldman Sachs, средняя цена за баррель достигнет 135 долларов, а пиковая стоимость может составить 140 долларов за баррель.

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Такие прогнозы, как минимум, на 10 долларов за баррель выше предыдущих. Сейчас цены на нефть Brent на европейской бирже ICE колеблются в пределах 123-124 долл./баррель, а фьючерсы на черное золото марки WTI достигают 121-122 долл./баррель.

Стоимость фьючерсов Brent на бирже ICE 9 июня
Стоимость фьючерсов Brent на бирже ICE 9 июня / Фото: скриншот

Стоимость фьючерсов WTI на бирже ICE 9 июня
Стоимость фьючерсов WTI на бирже ICE 9 июня / Фото: скриншот

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Почему нефть подорожает?

Специалисты объясняют возможный рост цен на нефть повышением спроса и необходимостью восстановить запасы на мировом рынке. Основанием для этого послужило сокращение добычи в РФ и восстановление потребления в Китае.

Мировые запасы нефти на 75 миллионов баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а мировой дефицит оценивается в среднем в 400 тыс. баррелей за сутки в третьем квартале 2022 года. Ожидается также, что добыча нефти в России сократится еще больше из-за запрета импорта со стороны Запада – это минус миллион баррелей за сутки до конца года.

Еще один источник черного золота

США могут позволить, чтобы на мировые рынки поступало больше нефти из Ирана, даже без возобновления ядерного соглашения 2015 года. В 2022 году страна постепенно наращивала экспорт ресурса в Китай.

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Новое ядерное соглашение предусматривает пополнение международных рынков на 500 тыс.-1 млн баррелей в сутки. Кроме того, у Ирана уже есть 100 млн баррелей нефти, готовой к продаже. Этого достаточно, чтобы повлиять на мировые цены и заставить их упасть.

Мировые цены на нефть остаются нестабильными и ежедневно испытывают колебания вследствие геополитических изменений. С наступлением летнего сезона в США выросли и цены на бензин, поскольку водители активно путешествуют.

Среди международных экспертов нет единодушия в прогнозах. Одни убеждены, что баррель нефти может снова стоить менее 100 долларов, другие считают, что 135-140 долларов за баррель – это не предел.

"Сегодня" ранее писали, что по информации аналитиков компании InstaForex есть несколько причин подорожания нефти в мире. В то же время еще один нефтяной гигант планирует увеличить добычу сырья.

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